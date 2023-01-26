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البطائح يتعاقد مع كوامي

البطائح يتعاقد مع كوامي
26 يناير 2023 13:32

 
علي معالي (دبي)

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تعاقد البطائح مع لاعب الوسط الغاني كوامي بونسو «28 عاماً»، قادماً من سيراميكا المصري، ويملك اللاعب تجربة أفريقية، سواء باللعب في الدوري المصري أو التونسي مع الترجي، وشارك أيضاً مع منتخب بلاده.
وخلال مسيرته مع سيراميكا لعب في موسمه الأول 2020- 2021 عدد 23 مباراة «1635 دقيقة»، منها 22 مباراة أساسياً، وحصل على 6 إنذارات، وفي موسم 2021- 2022 لعب 22 مباراة «1366 دقيقة»، منها 17 لقاءً أساسياً، وحصل على 3 بطاقات صفراء.
وقبل أن يخوض تجربة الاحتراف بالدوري المصري، لعب موسماً مع الترجي بعدد 17 مباراة «1122 دقيقة» منها 13 مباراة أساسياً، وشارك مع البطل التونسي في دوري أبطال أفريقيا.
وهناك تجربة احترافية جيدة لكوامي بونسو في الدوري السويدي مع ميالبي لمدة موسمين، ومنه إلى يفلي بالدوري السويدي أيضاً لمدة 3 مواسم حتى 2017، ومنه انتقل إلى الترجي وسيراميكا والآن مع «الراقي».
وتعتبر صفقة كوامي بونسو الثانية للبطائح على صعيد الأجانب، بعد التعاقد مع البرازيلي جيفرسون دوجلاس.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
غانا
الترجي
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