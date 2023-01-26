غنتوت يوقع رعاية طبية مع «برجيل القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

وقع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اتفاقية تعاون طبي وشريك استراتيجي مع مستشفيات برجيل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وقع الاتفاقية سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس النادي، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وبحضور سفير أحمد مدير العمليات في برجيل القابضة، وحمد أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشراكات في مستشفيات برجيل.

وكشف المؤتمر عن كافة أوجه التعاون التي تشملها بنود الاتفاقية، والتي يستفيد بموجبها جميع اللاعبين والمسؤولين والأعضاء حملة بطاقة عضوية نادي غنتوت، من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة من مستشفيات برجيل، كجزء من جهوده المستمرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لأعضاء النادي، كما أصبحت مستشفيات برجيل الشريك الطبي الرسمي لبطولات النادي، وستكون جهود وإمكانيات مستشفيات برجيل متاحة لتقديم المشورة الطبية والمساعدة والعلاج حسب الحاجة، وسيكون الفريق الطبي مسؤولاً أيضًا عن تلبية أي حالات طوارئ طبية أثناء الأحداث الرياضية.

وتوفر مستشفيات برجيل، المملوكة لبرجيل القابضة، الخدمات الطبية والإسعافية للنادي، وسيظهر شعار مستشفيات برجيل على قمصان بولو لفريق غنتوت، كما سيظهر على أصول النادي والبولو، وسيتم تسمية فريق "برجيل بولو" خلال بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2023، والتي ينظمها النادي في وقت لاحق خلال موسمه الحالي .

وقال خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو: "يسعدنا أن نرحب بمستشفيات برجيل في النادي لما تمثله هذه الشراكات الجديدة من أهمية للطرفين، خاصة نادي غنتوت وشريكه الطبي الجديد "مستشفيات برجيل في أبوظبي ودبي والشارقة والعين"، ولدينا ثقة أن هذه الشراكة ستنشط علامتنا التجارية وتضيف لمسة إبداعية جديدة إلى الطريقة التي يُنظر بها إلينا هذا الموسم، استثماراً لتلك الشراكة الطبية التي تلبي من خلالها مستشفيات برجيل، بما في ذلك المنشأة الرئيسية مدينة برجيل الطبية، احتياجات الرعاية الصحية المتقدمة للمجتمع من خلال علاج كافة الحالات وتقديم الجراحات العالية المستوى عبر التخصصات".

من جانبه قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: "نحن فخورون بالارتباط مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مهمته لتعزيز تطوير الأنشطة الرياضية والترفيهية في الإمارات، بصفتنا الراعي الطبي الرسمي لمؤسس البولو الإماراتي، ونحن ملتزمون بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة للرياضيين والمسؤولين والأعضاء، وهذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتقديم أفضل أنواع الرعاية الطبية للمجتمعات التي نخدمها، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع النادي لضمان نجاح هذه الشراكة، وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المشاركين في الأحداث، التي ينظمها نادي غنتوت للسباق والبولو".