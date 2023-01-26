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مباراتان في صراع التأهل بكأس سلطان بن زايد للبولو

مباراتان في صراع التأهل بكأس سلطان بن زايد للبولو
26 يناير 2023 14:00


غنتوت (الاتحاد)

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مباراتان في كأس سلطان بن زايد للبولو


تتواصل «الجمعة» مباريات كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثالثة التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبمشاركة 8 فرق، حيث يلتقي بنسالي مع بن دري ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية وساريسا مع لامار ضمن نفس المجموعة وتحدد نتيجة المباراتين صراع القمة والتأهل من هذه المجموعة.
كانت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثانية قد أسفرت عن فوز فريق بنسالي على فريق لامار 9 -6، فيما فاز ساريسا على فريق بن دري بنتيجة 9 أهداف مقابل 4.5، ليتصدر فريق ساريسا المجموعة برصيد نقطتين، متفوقا بفارق هدف ونصف عن فريق بنسالي الوصيف، وأدار مباريات الجولة طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسنتياجو.
في الوقت نفسه ارتفع عدد الأهداف في البطولة إلى 63 هدفا، حيث شهدت الجولة الأولى من المجموعة الثانية 28 هدفا، فيما شهدت الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى 35 هدفا ويتصدر أوسكار لاعب فريق غنتوت في صدارة قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف والتي سجلها في المباراة الافتتاحية، وفي المركز الثاني ريكاردو جاروس لاعب فريق انكورا برصيد 6 أهداف.

البولو
كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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