العين يواجه النصر في «ترضية» كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تدخل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد إلى المحطة الأخيرة مع بدء العد التنازلي على المباراة النهائية التي تجمع بين الشارقة ومليحة بصالة نادي خورفكان يوم الأحد المقبل، وتبدأ «الجمعة» مباريات الترضية لتحديد المراكز حيث يلتقي العين مع النصر بصالة نادي مليحة في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، فيما يلتقي السبت شباب الأهلي مع دبا الحصن بصالة الوصل لتحديد المركزين الخامس والسادس كما يلتقي الجزيرة مع الوصل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بصالة مليحة.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الحكام باتحاد اليد برئاسة عبدالسلام ربيع المحيربي عن تنظيم دراسات للحكام الجدد في مقر الاتحاد بدبي وتستمر لمدة 3 أيام ووجهت لجنة الحكام الدعوة للأندية لإرسال لاعبيها الراغبين في الانضمام إلى سلك التحكيم.