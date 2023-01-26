سيمونز يسقط في فيلادلفيا و«ليلارد 60» يهزم يوتا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صحوته، عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس ونجمه السابق الأسترالي بن سيمونز 137-133 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما سجل داميان ليلارد 60 نقطة لفريقه بورتلاند ترايل بلايزرز في سلة ضيفه يوتا جاز، الذي حسم المواجهة في صالحه 134-124.

في المباراة الأولى، لم تكلل العودة الثانية لبن سيمونز إلى بيته السابق بالنجاح، وعاد بهزيمة جديدة بعد الأولى العام الماضي 106-115، والتي جاءت بعد تسعة أشهر منذ صفقة التبادل، التي انتقل بموجبها إلى نتس في فبراير الماضي.

وواجه سيمونز مرة أخرى استقبالاً عدائياً من جمهور سيكسرز، كما كانت المباراة الأولى له في مواجهة زميله السابق في الفريق الكاميروني جويل إمبييد، الذي كان أحد أسباب تركه سيكسرز بسبب توتر العلاقة بينهما.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين منذ البداية، وانتهى ربعها الأول بتعادل مثير 41-41، قبل أن يفرض سيكسرز أفضليته في الثاني بفارق 10 نقاط 34-24.

واشتدت المنافسة مجدداً في الربع الثالث الذي حسمه نتس بفارق نقطة واحدة فقط 33-32، ثم حاول تدارك الموقف في الربع الأخير (35-30) دون جدوى.

وكان البديل تيريز ماكساي أفضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 27 نقطة، وأضاف إمبيد 26 مع 10 متابعات، وجيمس هاردن 23 مع سبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز البديل الآخر سيث كوري، شقيق ستيفن نجم جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، في صفوف نتس الذي واصل اللعب في غياب نجمه كيفن ورانت المصاب، بتسجيله 32 نقطة، وأضاف كايري إيرفينج 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى سيمونز بتسجيل 12 نقطة فقط.

وهو الفوز السادس توالياً لفيلادلفيا والـ31 في 47 مباراة حتى الآن هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الثاني للمنطقة الشرقية، فيما مني نتس بخسارته الثامنة عشرة في 47 مباراة، وتراجع إلى المركز الرابع خلف ميلووكي باكس الفائز على ضيفه دنفر ناجتس متصدر المنطقة الغربية 107-99 بفضل 33 نقطة و14 متابعة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وفرض داميان ليلارد نفسه نجماً في مباراة فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز وضيفه يوتا جاز بتسجيله 60 نقطة، وذلك للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية.

وعلق ليلارد الذي سجل تسع ثلاثيات، على إنجازه قائلاً: «حتى عندما كانت الأمور لا تسير على ما يرام، شعرت دائماً أنه بإمكاني إعادة الفريق إلى المباراة»، مضيفاً: «عندما تدخل في هذا النوع من الإحساس تشعر أنك تستطيع التحكم في النتيجة».

وأشاد به أيضاً مدربه تشاونسي بيلوبس قائلاً: «كان ذلك مذهلاً. لا يمكنك رؤية ذلك كثيراً».

ويعتبر ليلارد أحد ستة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين سجلوا 60 نقطة أكثر من مرة واحدة. يحمل ويلت تشامبرلين الرقم القياسي بـ32 مرة، بينما حققه الراحل كوبي براينت ست مرات. اللاعبون الآخرون في القائمة هم مايكل جوردان (5) وإلجين بايلور (4) وهاردن (4).