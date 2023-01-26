النصر يتحفز لتسجيل روسي

الرياض(د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن نادي النصر السعودي، تحرك لتسجيل حارس المرمى الأرجنتيني أجوستين روسي، قبل المباراة المقررة أمام الاتحاد اليوم الخميس في كأس السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصدراً خاصاً كشف لها أن إدارة نادي النصر، رفعت إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس أوراق تسجيل روسي للاستعانة بخدماته اليوم في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، حال وصول بطاقته الدولية.

وأشار التقرير إلى أن روسي أبدى جاهزية تامة خلال تدريبات الفريق، ويفضل المدير الفني رودي جارسيا الاعتماد عليه أساسياً. وشارك الإيفواري جيسلان كونان، الظهير الأيسر العائد من الإصابة، ضمن الأساسيين في أجزاء من التدريبات بشكل فاعل، إلا أن المدرب لم يحسم مشاركته بشكل أساسي بعد، عقب توصية الجهاز الطبي بعدم المجازفة به، بيد أن رودي جارسيا سيحدد اليوم خياره في هذا المركز بعد المفاضلة بين كونان وعلي لاجامي.

بينما يعاني المدافع الإسباني ألفارو جونزاليز من آلام في الركبة، وسيجري فحصاً ظهر اليوم.