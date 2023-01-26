الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

النصر يتحفز لتسجيل روسي

النصر يتحفز لتسجيل روسي
26 يناير 2023 12:42

الرياض(د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن نادي النصر السعودي، تحرك لتسجيل حارس المرمى الأرجنتيني أجوستين روسي، قبل المباراة المقررة أمام الاتحاد اليوم الخميس في كأس السوبر السعودي. 

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصدراً خاصاً كشف لها أن إدارة نادي النصر، رفعت إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس أوراق تسجيل روسي للاستعانة بخدماته اليوم في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، حال وصول بطاقته الدولية. 

أخبار ذات صلة
الاتحاد يُسقِط رونالدو والنصر بالثلاثة
الفيحاء يجرد الهلال من لقب السوبر

وأشار التقرير إلى أن روسي أبدى جاهزية تامة خلال تدريبات الفريق، ويفضل المدير الفني رودي جارسيا الاعتماد عليه أساسياً. وشارك الإيفواري جيسلان كونان، الظهير الأيسر العائد من الإصابة، ضمن الأساسيين في أجزاء من التدريبات بشكل فاعل، إلا أن المدرب لم يحسم مشاركته بشكل أساسي بعد، عقب توصية الجهاز الطبي بعدم المجازفة به، بيد أن رودي جارسيا سيحدد اليوم خياره في هذا المركز بعد المفاضلة بين كونان وعلي لاجامي. 

بينما يعاني المدافع الإسباني ألفارو جونزاليز من آلام في الركبة، وسيجري فحصاً ظهر اليوم.

النصر السعودي
اتحاد جدة
رودي جارسيا
آخر الأخبار
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©