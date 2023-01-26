طرح تذاكر «سوبر» العين والشارقة



أبوظبي (الاتحاد)



طرحت رابطة المحترفين تذاكر مباراة «كأس السوبر»، بين العين حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والشارقة، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساء 25 فبراير المقبل، على استاد آل مكتوم في دبي، ويقام تحت شعار «السوبر إماراتي».

وجاء طرح التذاكر لإتاحة الفرصة للجماهير لحجز مقعدها لمساندة فريقها على المدرجات، وعيش أجواء الحدث الذي سيشهد إقامة فعاليات مرافقة عديدة، ليتحول كما جرت العادة بمثابة كرنفال مجتمعي، يجمع الكل على أرض الإمارات، بوصفه من أهم الفعاليات الرياضية عموماً، وفي مسابقات المحترفين لكرة القدم على وجه الخصوص.

ويسعى فريق عمل رابطة المحترفين، لتقديم حدث يليق بما وصلت إليه البطولة من مكانة وأهمية في نسختها الخامسة عشرة، وأصبحت موعداً سنوياً تترقبه الجماهير لمتابعة مباراة قوية فنياً، وتعيش خلاله أوقاتاً تبقى خالدة في الذاكرة.