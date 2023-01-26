«الملك» و«الفرسان» في «سباق الصدارة»



معتصم عبدالله (دبي)



قبل انقضاء غبار الجولة الأخيرة في الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أُسدل عليها الستار بمباريات «الجولة 13» يوم الاثنين الماضي، تدور رحى المنافسة في «الدور الثاني»، والذي ينطلق سريعاً بمباريات «الجولة 14»، والتي تنطلق الجمعة بمباريات العين وعجمان، خورفكان وبني ياس، النصر والظفرة، الشارقة وشباب الأهلي، وتختتم غداً بمباريات البطائح واتحاد كلباء، دبا والجزيرة، والوحدة والوصل.

وتتركز الأنظار على «قمة الصدارة» التي تجمع الشارقة «وصيف» الدور الأول برصيد 27 نقطة، بضيفه شباب الأهلي «بطل الشتاء»، في مواجهة منتظرة على ملعب «الملك» ب «الإمارة الباسمة»، وكانت مباراة الفريقين في افتتاح «الدور الأول» قد انتهت بتفوق الشارقة بهدفي لوان بيريرا وألكاسير.

وتحمل مباراة الغد «الرقم 26» في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الفرسان» بمحصلة 13 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات ل «الملك»، فيما حسمت نتيجة التعادل 6 مواجهات أخرى.

وعلى الورق، تبدو ظروف الفريقين متقاربة، عطفاً على أرقام «الدور الأول»، وفارق النقطة الذي يفصل بين الفريقين على مستوى الترتيب، حيث يتفوق «الفرسان» على الصعيد الهجومي برصيد 26 هدفاً، ليكون ثاني أقوى خط هجوم في الدوري، مقابل 25 هدفاً للشارقة، فيما استقبلت شباك الأخير 10 أهداف فقط، صحاب أقوى خط دفاع، مقابل 13 هدفاً هزت شباك «الفرسان».

ويبرز في صفوف «الملك» كايو لوكاس وألكاسير ولكل 6 أهداف في صدارة هدافي «الملك» في الدوري، فيما يتعين على «الفرسان» البحث عن «حلول بديلة»، في ظل افتقاد الفريق لجهود 10 من عناصره الأساسية لظروف متفاوتة بقيادة الرباعي «كارتابيا، أحمد نور، سالمين، وإيجور».

وبعيداً عن «صراع الصدارة»، يشعل فارق النقطة مواجهة العين «السابع» برصيد 22 نقطة، أمام ضيفه عجمان «الخامس»، ويتسلح «الزعيم» بأفضليته التاريخية أمام «البرتقالي»، حيث يعد الفريق الأكثر فوزاً على الأخير في الدوري برصيد 17 انتصاراً، مقابل فوز يتيم لعجمان، والتعادل في 3 مباريات.

وينشد خورفكان وبني ياس في المواجهة المرتقبة على استاد صقر بن محمد القاسمي، «فك الارتباط» على النقاط ال 15 التي تجمع الفريقين في المركزين «العاشر» ل «النسور» و«التاسع» لـ «السماوي»، وخسر الفريقان في الجولة الأخيرة للدور الأول أمام الوصل 0-3، والوحدة 0-1 على التوالي.

ويحتضن «استاد آل مكتوم» معقل فريق نادي النصر، «قمة الهروب من القاع» التي تجمع «العميد» صاحب المركز ال 12 برصيد 8 نقاط، أمام ضيفه الظفرة الثالث عشر وله 7 نقاط، ووضعت نتائج الدور الأول الفريقين في «موقف صعب»، بعدما أنهى «الأزرق» النصف الأول بأقل حصيلة نقاط في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، وهو ذات الأمر الذي كرره «الفارس».

مباريات الجمعة

العين - عجمان 17:15

خورفكان - بني ياس 17:15

النصر - الظفرة 20:00

الشارقة - شباب الأهلي 20:00

مباريات السبت

البطائح - اتحاد كلباء 17:15

دبا - الجزيرة 17:15

الوحدة - الوصل 20:00

«التنوع» سلاح شباب الأهلي



توزعت أهداف شباب الأهلي ال 26 في الدور الأول ل «دوري أدنوك للمحترفين» ما بين 13 لاعباً، وهو أكثر فريق في عدد مسجلي الأهداف، في المقابل ينشد «الملك» في المباراة تجنب التعثر للمباراة الخامسة على التوالي على ملعبه، بعدما تعادل في مباراتين، وخسر مثلها في آخر 4 مباريات بالدوري على ملعبه.



لابا ومدن «كلمة السر»



يعول العين في مباراته أمام ضيفه عجمان على جهود هدافه لابا كودجو الذي أسهم في تسجيل 5 أهداف في آخر 5 مواجهات أمام «البرتقالي»، بعدما أحرز 3 أهداف، مقابل صناعته هدفين، في المقابل يعتمد «البرتقالي» على البحريني علي مدن الذي سجل نصف أهدافه الثمانية في دوري المحترفين في شباك العين.

«شبح السادسة» يطارد «العميد»



يأمل «العميد» في تحقيق «النصر» في مباراته أمام ضيفه الظفرة، لتجنب الفشل في عدم الفوز للمباراة السادسة على التوالي بملعبه في الدوري، ويملك هجوم «الأزرق» في رصيده 50 هدفاً أمام الظفرة الذي يعد أكثر فريق استقبالاً لأهداف النصر.



أفضلية «السماوي»



5 لقاءات جمعت خورفكان وبني ياس في دوري المحترفين، حقق خلالها «السماوي» الفوز 3 مرات، مقابل فوزٍ وحيد ل «النسور»، والتعادل في مباراة واحدة، وسجّل «السماوي» 12 هدفاً في مرمى «النسور»، مقابل 7 أهداف للأخير في دوري المحترفين.