«نافال باور» أبرز المرشحين لبطولة «جميرا كلاسيك»



عصام السيد (دبي)



تحتضن الأمسية الرابعة من كرنفال كأس دبي العالمي 2023، مساء الجمعة، 8 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، أبرزها «النسخة 13» من بطولة فايربريك ستيكس «الفئة الثالثة»، وتبلغ إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 810 ألف دولار.

ويجتذب سباق فايربريك ستيكس 8 خيول من بينها «برينس إيجي» الفائز في دبي كريك مايل، ويواجه منافسة من «لو أوف بيس»، و«إمبيريال إمباير»، و«دسكوفري آيلاند»، وهناك «إيفر جيفن» و«ميستر سان بول».

ويسعي «لونج كيس» الفائز في السباق التحضيري لمواصلة نجاحاته، وحصد لقب جميرا كلاسيك «ليستد» الذي ينطلق في الشوط السابع لمسافة 1800 متر – عشبي، بمشاركة 9 من خيول الثلاث سنوات على رأسها «نافال باور»، و«ليجند أوف كان» و«الحجاج».

وتنطلق الأمسية بسباق فيستيفال سيتي ستيكس «شروط» لمسافة 1900 متر – رملي، يتنافس خلالها 7 خيول، يتقدمها «آي أون ذا برايز»، وهناك المهرة الوحيدة «رايز أند شاين»، إلى جانب «جو سولجر جو»، و«مستر بريكوشاس».

ويستعد نجم السرعة «مان أوف بروميس» لتقديم أقوي عروضه، حين يواجه «نهار» في سباق دبي سبرينت «قوائم» للسرعة لمسافة 1200 متر – عشبي، ويسعى «متفاوت» لمواصلة انتصاراته، فيما سيكون «ثندر أوف نياجرا» خصماً صعباً.

وتتصدر «موج» بإشراف سعيد بن سرور، ترشيحات الشوط الرابع لمهرات الثلاث سنوات حيث ينطلق سباق جميرا فيليز كلاسيك «شروط» لمسافة 1400 متر – عشبي، وهناك «جويل جيني» و«دريم أوف لوف» و«جلوري ليلي».

ويسعى «ميداني» للفوز لسباق زعبيل تيرف «هانديكاب» لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية في الشوط الخامس، لكنه يواجه خصوماً قوية أمثال «وايت وولف» الفائز في سباقين، وهناك «بلو تريل» و«فولينج شادو»، إلى جانب «ليجند أوف دبي».

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر 10 خيول قوية أثبتت جدارتها من قبل، مثل «ويثرينج» صاحب العروض الجيدة، والسريع «بوك ريفيو» الفائز على ذات المضمار والمسافة في بداية الموسم، إلى جانب «بريفنت».

وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 1400 متر، بمشاركة نخبة من الخيول، يتقدمها «جوزفينو» الفائز مرتين في فرنسا، و«ذا أتورني» الفائز في بريطانيا، و«راعب» الفائز على ذات المضمار والمسافة وهناك «آيلاند رول»، و«روديني».