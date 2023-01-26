الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«نافال باور» أبرز المرشحين لبطولة «جميرا كلاسيك»

«نافال باور» أبرز المرشحين لبطولة «جميرا كلاسيك»
26 يناير 2023 12:00

 
عصام السيد (دبي)

أخبار ذات صلة
القطاع السياحي يتأهب لاستقبال أعداد قياسية من الزوار في فبراير
أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة


تحتضن الأمسية الرابعة من كرنفال كأس دبي العالمي 2023، مساء الجمعة، 8 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، أبرزها «النسخة 13» من بطولة فايربريك ستيكس «الفئة الثالثة»، وتبلغ إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 810 ألف دولار.
ويجتذب سباق فايربريك ستيكس 8 خيول من بينها «برينس إيجي» الفائز في دبي كريك مايل، ويواجه منافسة من «لو أوف بيس»، و«إمبيريال إمباير»، و«دسكوفري آيلاند»، وهناك «إيفر جيفن» و«ميستر سان بول».
ويسعي «لونج كيس» الفائز في السباق التحضيري لمواصلة نجاحاته، وحصد لقب جميرا كلاسيك «ليستد» الذي ينطلق في الشوط السابع لمسافة 1800 متر – عشبي، بمشاركة 9 من خيول الثلاث سنوات على رأسها «نافال باور»، و«ليجند أوف كان» و«الحجاج».
وتنطلق الأمسية بسباق فيستيفال سيتي ستيكس «شروط» لمسافة 1900 متر – رملي، يتنافس خلالها 7 خيول، يتقدمها «آي أون ذا برايز»، وهناك المهرة الوحيدة «رايز أند شاين»، إلى جانب «جو سولجر جو»، و«مستر بريكوشاس».
ويستعد نجم السرعة «مان أوف بروميس» لتقديم أقوي عروضه، حين يواجه «نهار» في سباق دبي سبرينت «قوائم» للسرعة لمسافة 1200 متر – عشبي، ويسعى «متفاوت» لمواصلة انتصاراته، فيما سيكون «ثندر أوف نياجرا» خصماً صعباً.
وتتصدر «موج» بإشراف سعيد بن سرور، ترشيحات الشوط الرابع لمهرات الثلاث سنوات حيث ينطلق سباق جميرا فيليز كلاسيك «شروط» لمسافة 1400 متر – عشبي، وهناك «جويل جيني» و«دريم أوف لوف» و«جلوري ليلي».
ويسعى «ميداني» للفوز لسباق زعبيل تيرف «هانديكاب» لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية في الشوط الخامس، لكنه يواجه خصوماً قوية أمثال «وايت وولف» الفائز في سباقين، وهناك «بلو تريل» و«فولينج شادو»، إلى جانب «ليجند أوف دبي».
ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر 10 خيول قوية أثبتت جدارتها من قبل، مثل «ويثرينج» صاحب العروض الجيدة، والسريع «بوك ريفيو» الفائز على ذات المضمار والمسافة في بداية الموسم، إلى جانب «بريفنت».
وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 1400 متر، بمشاركة نخبة من الخيول، يتقدمها «جوزفينو» الفائز مرتين في فرنسا، و«ذا أتورني» الفائز في بريطانيا، و«راعب» الفائز على ذات المضمار والمسافة وهناك «آيلاند رول»، و«روديني».

دبي
كرنفال كأس دبي العالمي
الخيول المهجنة الأصيلة
آخر الأخبار
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©