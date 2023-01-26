55 دولة في كأس العرب والفجيرة الدولية للتايكوندو



الفجيرة (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب الثالثة، وبطولة الفجيرة الدولية G2 العاشرة للتايكوندو عن تحضيراتها لاستضافة البطولتين في الفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، من 2 إلى 8 فبراير المقبل بمشاركة 55 دولة.

وستقام البطولتان بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وإشراف اتحاد االتايكوندو، حيث تقام بطولة كأس العرب الثالثة المفتوحة للتايكوندو، بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو، ما بين 2 و3 فبراير، وتنطلق المنافسات في الساعة التاسعة صباحاً في مجمع زايد الرياضي.

أما بطولة الفجيرة الدولية العاشرة، تقام في الفترة ما بين 5 و8 من الشهر نفسه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، حيث رحب الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولتين رئيس اتحاد التايكواندو بالوفود المشاركة، معرباً عن عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده بطولة الفجيرة بنسختها العاشرة، وقال: نعتز كثيراً أن بطولة الفجيرة الدولية وصلت الى نسختها العاشرة هذا العام، في دلالة واضحة على النجاح المستمر والتطور الكبير الذي تشهده البطولة كل عام، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة.

وشكر الزيودي الجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم اللجنة المنظمة، خلال الفترة الماضية، للتأكد من جاهزية نادي الفجيرة للفنون القتالية، واتحاد التايكواندو لاستقبال المشاركين بالبطولتين، متمنياً التوفيق للجميع.

من جانبه أكد نادر أبو شاويش، مدير البطولة، أن كأس العرب، والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، يشارك بها 722 لاعباً يمثلون 20 دولة، وهي المشاركة الأعلى، من حيث عدد الدول في تاريخ البطولة، إضافة إلى استقطابها نخبة من الأبطال الأولمبيين أمثال صالح الشرباتي، صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والمصري سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في نفس البطولة.

وأشار المؤتمر إلى مشاركة 1364 لاعباً ولاعبةً يمثلون 36 دولة في بطولة الفجيرة العاشرة، والمصنفة من عيار النجمتين، حيث سجلت الإمارات الحضور الأعلى، بواقع 314 لاعباً ولاعبة، إضافة إلى مشاركة 44 لاعبة من نادي الفجيرة. وأعرب نائب رئيس اللجنة المنظمة، عبد الله السماحي عن فخره بالمشاركة الإماراتية في البطولتين، حيث أكد مشاركة 33 لاعباً ولاعبة، ومنهم 18 لاعبا و15 لاعبة من أغلب الأندية الإماراتية.

وقال: هدفنا من المشاركة تقديم أداء مشرف في المباريات والمنافسة على تحقيق الميداليات الملونة والذهبيات، وبشكل أفضل من البطولة الماضية.

ويُعقد على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، واجتماع تشاوري بين أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات العربية، كما يتم تنظيم دورة للمدربين بالتعاون بين اتحاد التايكواندو والاتحاد العربي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.