الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

50 محملاً في «سباق ربدان» لـ «الشراعية 22»

50 محملاً في «سباق ربدان» لـ «الشراعية 22»
26 يناير 2023 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة


ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجمعة، سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، بمشاركة أكثر من 50 محملاً، ولمسافة 7 أميال بحرية، ضمن روزنامة السباقات التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم.
وينطلق السباق في الساعة الثالثة عصراً من أعالى جزيرة المصنوعة، في اتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة أبوظبي.
يعد السباق هو الجولة الثانية للمحامل فئة 22 قدماً، وأقيمت الجولة الأولى الأسبوع الماضي، وحملت اسم سباق مهرجان الشيخ زايد، وتُوج باللقب المحمل «حشيم»، وشهدت الجولة مشاركة كبيرة.
وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة التجهيزات الفنية، حيث ظلت تعمل طوال الأيام الماضية على تعزيز الترتيبات المطلوبة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح السباق من الناحية التنظيمية والفنية واللوجستية.
ويُولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبيرة بالسباقات التراثية، ويعمل النادي على تنظيم كل سباقات فئاتها المختلفة، لما لها من دور بارز في الحفاظ على التراث البحري.
وتحظى السباقات الشراعية لفئة 22 قدماً، بإقبال كبير من الشباب والصغار، لأنها تمثل بداية خوض تجارب السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة الشباب والصغار إلى الفئات الأكبر.

أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
المحامل الشراعية
السباقات التراثية
آخر الأخبار
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
الرياضي
5 أحداث دولية على أجندة «أبوظبي العالمية» في فبراير
اليوم 16:19
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©