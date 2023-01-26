50 محملاً في «سباق ربدان» لـ «الشراعية 22»



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجمعة، سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، بمشاركة أكثر من 50 محملاً، ولمسافة 7 أميال بحرية، ضمن روزنامة السباقات التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم.

وينطلق السباق في الساعة الثالثة عصراً من أعالى جزيرة المصنوعة، في اتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة أبوظبي.

يعد السباق هو الجولة الثانية للمحامل فئة 22 قدماً، وأقيمت الجولة الأولى الأسبوع الماضي، وحملت اسم سباق مهرجان الشيخ زايد، وتُوج باللقب المحمل «حشيم»، وشهدت الجولة مشاركة كبيرة.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة التجهيزات الفنية، حيث ظلت تعمل طوال الأيام الماضية على تعزيز الترتيبات المطلوبة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح السباق من الناحية التنظيمية والفنية واللوجستية.

ويُولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبيرة بالسباقات التراثية، ويعمل النادي على تنظيم كل سباقات فئاتها المختلفة، لما لها من دور بارز في الحفاظ على التراث البحري.

وتحظى السباقات الشراعية لفئة 22 قدماً، بإقبال كبير من الشباب والصغار، لأنها تمثل بداية خوض تجارب السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة الشباب والصغار إلى الفئات الأكبر.