«المهاجم الواعد» هل يكون مفاجأة «الميرنجي»؟

أنور إبراهيم (القاهرة)



في ظل الحاجة الضرورية إلى رأس حربة «سوبر»، يخلف الفرنسي كريم بنزيمة الذي أكمل 35 عاماً في ديسمبر الماضي، ليلعب بديلاً له، لحين أن يُعلق النجم الفائز بالكرة الذهبية 2022، حذائه أو يبتعد لأي سبب من الأسباب، استهدفت إدارة ريال مدريد الإسباني مهاجماً شاباً واعداً يلعب في أتلانتا الإيطالي، ويصفه البعض بأنه «هالاند الجديد»، ولكنه يحمل الجنسية الدانماركية وليس نرويجياً، واسمه راسموس هويلوند ويبلغ 19عاماً فقط.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن ضم الفتى الدانماركي من الممكن أن يعوض فشل «الريال» في ضم أي من «الظاهرتين» الفرنسي كيليان مبابى الذي جدد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند الذي فضل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

راسموس هويلوند وصل أتلانتا في الصيف الماضي، قادماً من ستورم جراتس الدانماركي مقابل 17 مليون يورو، وهو هداف لا غبارعليه، وسجل هذا الموسم في مختلف المسابقات التي لعبها مع أتلانتا 11هدفاً، وصنع 5 أهداف أخرى في 24 مباراة، رغم أنه لا يلعب أساسياً في مباريات كثيرة، وإنما ينزل بديلاً.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية أن هويلوند يتمتع بلياقة بدنية و«فورمة» رائعة ومهارات متميزة، ويشبه إلى حد كبير المهاجم النرويجي هالاند في طريقة لعبه وقوته البدنية، ومن الممكن أن يمثل إضافة مهمة للريال بديلاً لبنزيمة في حال غيابه لأي سبب من الأسباب.

وقالت صحيفة «سبورت» إن المهاجم الواعد قد يكون مفاجأة «الميرنجي» في «الميركاتو الشتوي» الحالي.

وإذا كان نجم الوسط الإنجليزي جودي بيلينجهام «19عاماً» لاعب بروسيا دورتموند الألماني، يمثل أولوية بالنسبة لتعاقدات «الملكي»، فإن الصعوبة في ضمه ترجع إلى مزاحمة ليفربول له للفوز بالصفقة، حتى وإن كانت رغبة اللاعب تتجه نحو«السانتياجو برنابيو».

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحاجة إلى لاعب وسط في هذا التوقيت ليست عاجلة أو ملحة، نظراً لوجود نجوم متميزين في هذا الخط، فضلاً عن كونهم صغار السن مثل كامافينجا «20عاماً»، وتشواميني «22 عاماً» وفيدريكو فالفيردي «24 عاماً».

أما الوضع بالنسبة للهجوم، وتحديداً مركز رأس الحربة، فهو حرج فعلاً، لأنه لا يوجد بديل حقيقي قادر على تعويض غياب بنزيمة للإصابة أو للرحيل، إلى جانب احتمالات تراجع مستواه مع كبر سنه.

راسموس هويلوند الذي يحتفل بعيد ميلاده العشرين يوم 4 فبراير المقبل، بدأ مسيرته الاحترافية في كوبنهاجن «2020-2022»، وانتقل منه إلى ستورم جراتس «2022»، ثم شدّ الرحال إلى إيطاليا ليلعب لأتلانتا في الصيف الماضي.

ولعب هويلوند لمنتخبات الشباب تحت 17 و19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الدانماركي الأول خلال عام 2022.