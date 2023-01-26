السويد تنهي حلم «فراعنة اليد»



ستوكهولم (أ ف ب)



انتهى مشوار المنتخب المصري عند ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بخسارته أمام نظيره السويدي «المضيف» 26-22 في العاصمة ستوكهولم.

وكان المنتخب المصري يأمل في بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه والأولى منذ العام 2001، عندما حل رابعاً، إلا أن حلمه تبدد أمام وصيف «نسخة 2021» التي أقيمت في مصر.

وكانت مصر تأمل في تكرار الفوز على المنتخب السويدي، على غرار دور المجموعات في أولمبياد طوكيو في صيف 2021 عندما حلّت رابعة.

وقام «الفراعنة» بانطلاقة جيدة للمباراة وتقدموا 7-5، ومن ثم 9-8، إلا انهم فشلوا في تسجيل الأهداف في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، مقابل ستة توالياً للخصم لتدخل السويد الاستراحة متقدمة 14-9.

وجاء انطلاق الشوط الثاني متوازياً بين المنتخبين، قبل أن يتمكن المنتخب المصري من تسجيل أربعة أهداف متتالية مقلصاً الفارق الى 21-18، إلا أن السويد حاملة اللقب أربع مرات عرفت كيف تأخذ المباراة إلى «بر الأمان».

وكان حسن قداح أفضل مسجل للمنتخب المصري في المباراة برصيد خمسة أهداف.