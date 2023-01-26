رينا بطل موقعة «الفائز المحظوظ»!

ماينز (أ ف ب)

انفرد أونيون برلين بوصافة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1، مستغلاً تعادل منافسَيه أينتراخت فرانكفورت ومضيفه فرايبورج 1-1، في حين أبقى بوروسيا دورتموند على ضغطه، بفوزه على ماينز 2-1 وذلك في إطار منافسات «المرحلة 17».

وقلّص أونيون برلين «33 نقطة» الفارق إلى ثلاث نقاط مع بايرن ميونيخ «حامل اللقب» ومتصدر الترتيب بعد تعادل الأخير أمام كولن 1-1.

وسجّل هدفي الفائز كل من يانيك هابيرير «18» وكيفن بيهرينس «46»، فيما سجّل هدف بريمن أموس بيبر «14».

ومن جهة أخرى، انتهت المباراة المرتقبة بين فرانكفورت ومضيفه فرايبورج اللذين دخلا إلى اللقاء متعادلَين بالنقاط مع أونيون برلين بـ30 نقطة، بتعادل إيجابي.

وسجّل الفرنسي راندال كولو مواني هدف السبق لفرانكفورت «42»، قبل أن يعادل سريعاً ماتياس جينتر لفرايبورج «47».

وبقي الفريقان متساويَين برصيد 31 نقطة، إلى جانب دورتموند مع أفضلية الأهداف لمصلحة فرانكفورت الذي جاء رابعاً، ثمّ دورتموند خامساً وفرايبورج سادساً.

وكان لايبزج أيضاً من المستفيدين من تعادلهما، حيث استحوذ على المركز الثالث منفرداً بـ 32 نقطة، عقب فوزه الساحق على شالكه 6-1 في افتتاح المرحلة.

وسجّل المهاجم الأميركي «البديل» جيوفاني رينا هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع، ليهدي دورتموند فوزاً ثميناً على مضيفه ماينز 2-1.

وكان رينا نفسه بطل فوز دورتموند المثير على ضيفه أوجسبورج 4-3 الأحد الماضي، عندما سجّل هدفاً رأسياً في الدقيقة 91.

وقال لاعب دورتموند يوليان براندت: مع الهجمة الأخيرة في المباراة، نحن الفائزون المحظوظون، لكن كان يمكن أن تذهب المباراة في كلا الاتجاهين.

بدوره، أشار ترزيتش إلى «الحاجة للكثير من العمل بالنسبة إلينا».

وافتقد دورتموند في اللقاء لمرونته الهجومية المعتادة، في ظل غياب لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بلينجهام الموقوف، الذي يُعد ركيزة كبيرة في تشكيلة الفريق، رغم أنه لم يتجاوز سن التاسعة عشر.

وهيأ غياب بلينجهام، بالإضافة إلى المخضرم ماركو رويس المتأثر بإصابة ستبعده لفترة طويلة، وتواجد ماتس هوملز على دكة البدلاء، الطريق أمام المدافع الآخر نيكلاس زوله لحمل شارة القيادة للمرة الأولى بعد ستة اشهر فقط من انضمامه من بايرن ميونيخ.

وبعدما وعد مدرب دورتموند إدين ترزيتش بمعالجة الخلل الدفاعي الذي يعاني منه فريقه منذ بداية الموسم، إلا أنه حقق أسوأ بداية ممكنة، بعدما افتتح ماينز التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء.

وسجّل جاي-سانج هدفه من كرة رأسية، إثر ركلة ركنية نفذها السويسري أديميلسون فرنانديز، بعدما قفز فوق رييرسون.

إلا أن رييرسون الذي خاض مباراته الثانية بقميص دورتموند، بعد انضمامه من أونيون برلين في الشهر الحالي، عوّض عن هفوته، وعادل النتيجة بعد دقيقتين فقط، من تسديدة بعيدة ارتدت من الخصم.

وبعد دخول هدفين في غضون أربعة دقائق، أعتقد الجميع أن المباراة ذاهبة نحو مهرجان من الأهداف، إلا أن إيقاع الفريقين هبط كثيراً فيما تبقى من النصف الأول.

وعمد ترزيتش إلى سلسلة تبديلات في الدقيقة 61، فدخل رينا والإنجليزي جايمي باينوي-جيتينز، اللذين سجلا في المباراة السابقة أمام أوجسبورج، بالإضافة إلى المهاجم العائد الإيفواري سيباستيان هالر.

وكاد هالر نفسه أن يسجّل بعد 10 دقائق، إلا أن تدخلا في اللحظة الأخيرة من الحارس فين داهمان حال دون ذلك.

وفيما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، تمكن رينا من استغلال تمريرة حاسمة من هالر وتسجيل هدف الفوز «93».