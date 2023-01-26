راشفورد يستعيد ذكريات تيفيز!



نوتنجهام (أ ف ب)

وضع مانشستر يونايتد قدماً في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه 3-0 على مضيفه نوتنجهام فوريست، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وواصل ماركوس راشفورد فورمته الرائعة، وافتتح التسجيل بهدف فردي جميل «6»، فيما وقع الوافد الجديد الهولندي فاوت فيخهورست على أول أهدافه مع «اليونايتد»، بعد وصوله مطلع العام «45»، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فرنانديز الثالث «89».

ويطمح «اليونايتد» لبلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 2017، عندما تُوج باللقب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان العام الأخير الذي يتوج فيه بأي لقب.

ودخل «اليونايتد» المباراة بعد خسارته القاتلة في الدقيقة الأخيرة أمام مضيفه أرسنال 3-2 متصدر الدوري ضمن منافسات «البريميرليج».

ودفع المدرب الهولندي إريك تن هاج بتشكيلة أساسية كاملة، من بينهم البرازيلي كاسيميرو الذي غاب عن مباراة أرسنال للإيقاف.

وافتتح راشفورد التسجيل بهدف رائع، عندما انطلق على الطرف الأيسر منفرداً، وتوغل إلى منطقة الجزاء، وسدد بيسراه في الزاوية الضيقة القريبة، مسجلاً هدفه العاشر في 10 مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، وهو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى يحقق ذلك.

وبات راشفورد أول لاعب يسجل خمسة أهداف في موسم واحد في كأس الرابطة لمصلحة «اليونايتد» منذ الأرجنتيني كارلوس تيفيز «6 في موسم 2008-2009».

وألغي هدف لنوتنجهام فوريست لسام سوريدج بداعي تسلل على الأخير، بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 24.

وسجل فيخهورست الذي وصل إلى «اليونايتد» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من بشيكتاش التركي الذي كان معاراً إليه من بيرنلي الإنجليزي، الهدف الثاني بعد أن تصدى الحارس لتسديدة قوية للبرازيلي أنتوني من مشارف المنطقة، لتتهيأ الكرة أمام الهولندي تابعها في الشباك «45».

أجرى تن هاج العديد من التغييرات في الشوط الثاني مريحاً راشفورد وأنتوني وغيرهما، وأحرز فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة على الطائر من مشارف المنطقة زاحفة في الشباك «89».

وتقام مواجهة الإياب على ملعب أولد ترافورد الأربعاء المقبل.