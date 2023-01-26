برشلونة.. تأهل «عيد الميلاد»!



برشلونة (أ ف ب)

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه 1-0 على ضيفه ريال سوسييداد، بهدف الفرنسي عثمان ديمبلي.

ولعب النادي الباسكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، إثر طرد مباشر لبرايس منديز، بعد أن دهس على قدم سيرجيو بوسكيتس.

واستفاد برشلونة في يوم عيد ميلاد مدربه تشافي هرنانديز الـ43، من النقص العددي مع انطلاق الشوط الثاني، وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد، بعدما توغل إلى داخل المنطقة، عن الجهة اليمنى، وسدد كرة جميلة في الزاوية الضيقة القريبة «52».

وأحكم النادي «الكاتالوني»، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة «31»، آخرها 2021، سيطرته على المباراة، من دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.

وأنقذ الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن برشلونة من اللجوء إلى التمديد، بعد أن قام بتصدٍ هائل في الدقيقة الثالثة، من الوقت بدل الضائع، لتسديدة «البديل» جون أندر أولاساجاتي.

لم يرتق سوسييداد الذي افتقد إلى صانع الألعاب دافيد سيلفا وميكيل ميرينو للإصابة، إلى المستوى الذي مكنه من احتلال المركز الثالث في الدوري هذا الموسم، وحقق سلسلة من سبعة انتصارات توالياً في كل المسابقات، قبل أن ينهيها برشلونة.

وواجه مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجدداً الحكم جيل مانسانو الذي تعرض لصافرات الاستهجان في ملعب «كامب نو»، بعد أن منحه بطاقة حمراء أمام أوساسونا، في آخر مباراة له في نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، ما أدى إلى إيقاف البولندي لثلاث مباريات، وهي عقوبة لا يزال يطبقها في الدوري الذي يتصدره «الكاتالوني» بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني.

وبقي برشلونة على الطريق الصحيح نحو ثاني ألقابه في عهد تشافي، بعدما ظفر أخيراً بالكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد 3-1 في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من الشهر.