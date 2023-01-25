«دولية الصالات» للصم «جسور أمل» لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

تتواصل منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم التي تُقام برعاية من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بملاعب الشركة في مدينة الظنة.

وشهدت مباريات أمس صراعاً كبيراً ومستوى فنياً مرتفعاً، حيث أُقيمت مباراتان: الأولى جمعت بين نادي أبوظبي لأصحاب الهمم مع نادي الصم بالرياض بالمملكة العربية السعودية لحساب المجموعة الأولى، وأسفرت عن فوز نادي الصم بالرياض بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف لنادي أبوظبي، سجل أهداف الفريق السعودي محمد عسيري أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق 15 و18 من الشوط الأول، والدقائق 6 و13 من الشوط الثاني، وسجل اللاعب خالد الشمري ثلاثة أهدف «هاتريك» في الدقائق الأولى و14 و17 من الشوط الثاني، بينما سجل حمد العامري هدفاً في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وسجل أهداف نادي أبوظبي التي جاءت جميعها في الشوط الثاني من المباراة عبد الرحمن الصوان هدفين في الدقيقتين 4 و5، وأرمان محمد في الدقيقة 16 وسلمان أكبر في الدقيقة 17، ووضح تأثير الإصابات وضعف اللياقة البدنية على أداء فريق نادي أبوظبي

في المباراة الثانية التي أُقيمت لحساب المجموعة الثانية، بين نادي العين لأصحاب الهمم ونادي GSV دوسيلدورف الألماني، فقد أسفرت عن فوز الفريق الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين لفريق نادي العين.

وفاز فريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية على فريق نادي الرياض بستة أهداف نظيفة ليحتل المركز الأول بالمجموعة الأولى، أحرز أهدف الفريق المصري رضا عبد الوهاب الهنداوي في الدقيقة الأولى، ومحمد السيد علي هدفين في الدقيقتين 7 و13، وإسلام علاء مصطفي في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وأحرز أحمد محسن أحمد هدفين في الدقيقتين 14، و16 من الشوط الثاني.

في مباريات المجموعة الثانية، فاز نادي GSV دوسيلدورف الألماني على فريق جمعية الإدماج لصم تمارة المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحتل صدارة المجموعة الثانية، أحرز الأهداف للفريق الألماني توبياس بورج ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 2 و9 و11 من الشوط الثاني للمباراة، وأحرز اللاعب فاند باشير هدفاً في الدقيقة 11، واندرياس فيش في الدقيقة 14 من الشوط الأول، فيما أحرز هدف الفريق المغربي اللاعب أسامة ضاحي.

من ناحيته، أشاد الدكتور محمد عبد الستار، مدير إدارة مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة المصرية، رئيس الوفد المصري المشارك في منافسات البطولة، بالتنظيم المميز، مؤكداً أن الأمر ليس جديداً على الإمارات بهذا التنظيم الباهر، وقال: «الإمارات تمتلك القدرة على إنجاح أي بطولة في كل أنواع الرياضة، لاسيما لأصحاب الهمم، لديها البنية التحتية القادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات والأحداث العالمية التي لا تتوقف، سواء كانت في مجال الرياضة أو غيره من المجالات، وأظهرت الكوادر البشرية الإماراتية تعاملاً رائعاً مع ضيوف البطولة بترحيبهم الحار ومساعدتهم للضيوف كافة».