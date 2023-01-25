«أبوظبي للدراجات الهوائية».. 49 سباقاً حصاد 2022

أبوظبي (وام)

أصدر نادي أبوظبي للدراجات تقريره لعام 2022، يتضمن حصاد ما قدمه النادي خلال العام المنقضي، وقال في تقريره: تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى خليجياً وعربياً وشرق أوسطياً وعالمياً في قطاعات عدة منذ تأسيسها، ومن بين تلك القطاعات يبرز مجال تشجيع ودعم رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حيث أضحت الإمارات واحدة من أفضل البيئات المناسبة في العالم لدعم الدراجين فنياً ولوجستياً في بيئة تنافسية آمنة تضمن سلامتهم. وأضاف التقرير: شهدت السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة على صعيد رفع درجة الوعي بهذه الرياضة، لتكون ضمن برنامج الفرد وأولوياته اليومية، وهو ما تجلى في حصول إمارة أبوظبي في عام 2021 على تصنيف مدينة الدراجات الهوائية الرسمية من قبل الاتحاد الدولي للدراجات (الأولى في الشرق الأوسط وآسيا التي تفوز بهذا اللقب). وتابع: خلال العام الماضي، عكف نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على دعم وتشجيع المجتمع بتوفير 800 دراجة وخوذة مجاناً في حلبة مرسى ياس ضمن الفعاليات التشجيعية والتوعوية بأهمية ممارسة رياضة ركوب الدراجات، بجانب فعاليات أخرى استفاد منها 127 ألفاً و546 شخصاً يشكل الذكور منهم ما نسبته 69.6% والإناث 30.4%، كما نظم النادي 49 سباقاً وتحدياً للدراجات الهوائية، بواقع 26 سباقاً مجتمعياً، و23 طلعة تحد مجتمعية، شارك فيها أكثر من 8850 شخصاً، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد المستفيدين من كافة الفعاليات حاجز الـ 136 ألف شخص.

وقال مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية: تمكن النادي على مدار عام 2022 من إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات، والتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء مسارات حديثة ومتطورة وفق أفضل المعايير العالمية، ضمن الخطة الاستراتيجية، التي وضع هدفها الرئيس ترسيخ أبوظبي مركزاً دولياً متميزاً لرياضة الدراجات الهوائية، وتوفر المرافق الخدمية والبنية التحتية الرياضية المتطورة، بما يسهم في تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة هذه الرياضة، وجعلها أسلوب حياة يومياً، لما لها من أثر كبير ومهم على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة صدور التقرير السنوي لنادي أبوظبي للدراجات، أن النادي حقق في العام السابع لتأسيسه، إنجازات نوعية وأرقاماً قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيته بالتميز والفعالية في إنشاء منظومة رياضة جاذبة لرياضة الدراجات الهوائية.

وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد» يجسد مسيرة حافلة من العطاء لدولة وضعت التنمية المستدامة ركيزة أساسية في مسيرتها حتى باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون عبر تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومياً.

وأشار إلى أن نادي أبوظبي للدراجات، كان وسيظل، حريصاً على العملِ الدؤوب مع المؤسسات والجهات الأخرى بالدولة، في تشجيع كافة أفراد المجتمع على استخدام وسائل تنقل أكثر استدامة ومحافظة على البيئة، وفاعلاً في مواكبةِ توجهات الحكومة، في تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة يومي، يعود بالنفع على صحة أفراد المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار أن يتم ممارستها في مسارات آمنة وذات معايير عالمية، وهو ما ينطبق اليوم على شبكة المسارات التي تم إنشاؤها.

وأوضح عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن نادي أبوظبي للدراجات، ركز بشكل لافت على أهمية نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج الهادفة. وقال: نسعى في عام الاستدامة من خلال مساهمة النادي في تنظيم سباقات ومبادرات مجتمعية إلى توسيع شريحة ممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية وتنفيذ خطط وبرامج تعمل على ترسيخ مفاهيم ممارسة الرياضة في أجواء مستدامة ومحفزة على الاستمرارية.

وأضاف خالد بن شيبان المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات: الإنجازات التي تحققت في عام 2022، جاءت في ظل الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، والحرص المتواصل على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار. ولفت إلى الجهود الحثيثة التي بذلها النادي في تنفيذ مشاريع لصالح ركوب الدراجات الهوائية، تعكس إسهامات النادي الكبيرة في تحقيق آثار مجتمعية مهمة على مختلف الفئات والأجيال، حتى غدت رياضة الدراجات واحدة من الرياضات المهمة صاحبة الحضور والانتشار الواسع في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثمر عن ظهور مواهب شبابية إماراتية واعدة بينها البطلان محمد المطيوعي، وعبدالله علي، وغيرهما من الأبطال في مختلف المراحل السنية.

من جانبه، قال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات: حرص النادي منذ تأسيسه في عام 2017 على أن تكون جميع مبادراته وخططه التشغيلية متوائمة مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات الرياضية والمرافق التابعة لها، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.

وأضاف: نظراً للدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الرياضي، أولى نادي أبوظبي للدراجات هذا الجانب أهمية قصوى لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، وهو ما أدى إلى افتتاح مرافق رياضية متطورة، بمقر النادي بجزيرة الحديريات، تضم قاعات تدريب تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي المعزز، لتدريب ممارسي رياضة ركوب الدراجات.

وأكد الخييلي نجاح نادي أبوظبي للدراجات في تنفيذ منهجية للتعريف والتوعية، بأهمية ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مدار عام 2022، وذلك عبر التواصل المباشر والحث على التحفيز للمشاركة، وبث نشرات يومية، بشكل مستمر من خلال جميع منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر فئة ممكنة من أفراد المجتمع، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للنادي المتمثلة في تعزيز وترسيخ مفاهيم ممارسة الرياضة وجعها أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً واستدامة.