الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم «الفاية للجو جيتسو» 4 فبراير

«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم «الفاية للجو جيتسو» 4 فبراير
26 يناير 2023 00:56

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
إنقاذ طفلة من مضاعفات حالة نادرة
ندوة تعريفية لشرح آلية التوظيف للدوائر اللامركزية

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولة «الفاية للجو جيتسو» 4 فبراير المقبل برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الجو جيتسو وبالتعاون مع مركز «تيم نوجيرا» الرياضي.
تقام المنافسات في منطقة جبل الفاية في الشارقة، بمشاركة نحو 200 لاعب من الناشئين والشباب والرجال. ويأتي تنظيم البطولة ضمن توجهات مجلس إدارة النادي لتشجيع السياحية الرياضية في الإمارة والدعوة لزيارتها لما تتمتع به من جمالية مميزة والترويج للرياضات التي تمارس في النادي بين زوار الإمارة، وفي مقدمتها رياضة الجو جيتسو.
وقال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي: يأتي تنظيم هذه البطولة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون الرياضة أسلوباً مثالياً للحياة لهذا نواصل في النادي العمل المشترك ومع جميع الجهات لنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس.
وأضاف: نتطلع لتوفير عناصر الاحتكاك للاعبي النادي للإعداد الجيد للموسم الجديد لبطولات الجو جيتسو، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجو جيتسو ومركز تيم نوجيرا الرياضي على التعاون والرعاية والدعم لإنجاح البطولة، والتي تُعد الأولى التي تقام خارج الصالات الرياضية، مؤكداً أنه تم توجيه إدارة التدريب الرياضي بتأمين جميع عناصر إنجاحها والوصول للجاهزية التامة لخلق أجواء تنافسية مميزة.

الجو جيتسو
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
الشارقة
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©