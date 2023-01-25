«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم «الفاية للجو جيتسو» 4 فبراير

الشارقة (وام)

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولة «الفاية للجو جيتسو» 4 فبراير المقبل برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الجو جيتسو وبالتعاون مع مركز «تيم نوجيرا» الرياضي.

تقام المنافسات في منطقة جبل الفاية في الشارقة، بمشاركة نحو 200 لاعب من الناشئين والشباب والرجال. ويأتي تنظيم البطولة ضمن توجهات مجلس إدارة النادي لتشجيع السياحية الرياضية في الإمارة والدعوة لزيارتها لما تتمتع به من جمالية مميزة والترويج للرياضات التي تمارس في النادي بين زوار الإمارة، وفي مقدمتها رياضة الجو جيتسو.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي: يأتي تنظيم هذه البطولة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون الرياضة أسلوباً مثالياً للحياة لهذا نواصل في النادي العمل المشترك ومع جميع الجهات لنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس.

وأضاف: نتطلع لتوفير عناصر الاحتكاك للاعبي النادي للإعداد الجيد للموسم الجديد لبطولات الجو جيتسو، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجو جيتسو ومركز تيم نوجيرا الرياضي على التعاون والرعاية والدعم لإنجاح البطولة، والتي تُعد الأولى التي تقام خارج الصالات الرياضية، مؤكداً أنه تم توجيه إدارة التدريب الرياضي بتأمين جميع عناصر إنجاحها والوصول للجاهزية التامة لخلق أجواء تنافسية مميزة.