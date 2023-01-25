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طفل «الشياطين» غير مهتم بمغادرة بيته!

طفل «الشياطين» غير مهتم بمغادرة بيته!
25 يناير 2023 16:32

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يقدم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أداءً متميزاً، منذ أسابيع عديدة مع «الشياطين الحمر»، ويواصل تسجيل الأهداف الحاسمة والمؤثرة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف مهمة، خلال آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي «البريميرليج».
ويوماً بعد يوم تزداد ثقة راشفورد في إمكانياته، وأسهم بقوة في تقدم فريقه إلى «المربع الذهبي» المؤهل لدوري الأبطال «الشامبيونزليج». 

ومنذ استئناف المسابقة بعد التوقف الطويل، بسبب إقامة بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، ظهر راشفورد بمستوى أشاد به القاصي والداني، وأثار أطماع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وهي نقطة مهمة قبل عام ونصف العام من انتهاء عقده في 2024، ولكنها تجعل «اليونايتد» ليس في عجلة من أمره، فيما يتعلق بتجديد عقده.
وفي تصريحات أخيرة لموقع صحيفة «ديلي ميل»، تحدث الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لـ«اليونايتد» عن مستقبل «النجم الهداف»، وقال بالحرف الواحد: طفل النادي غير مهتم على الإطلاق بمغادرة بيته. 

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وأضاف: راشفورد يدرك جيداً أن مانشستر يونايتد هو ناديه، تلك واحدة، والأهم أنه في تلك البيئة، ومع هذا الفريق يلعب «كرته الأفضل».
وذكرت شبكة «راديومونت كارلو سبورت» أنه إذا كان «اليونايتد» عانى الأمرين، منذ رحيل مدربه الأسطورة السير أليكس فيرجسون، فإن تين هاج بمقدوره أن يعيد النادي العريق إلى سابق مجده، وإلى القمة التي تخلى عنها بسهولة منذ سنوات، كما يرغب في الاعتماد على راشفورد من أجل مساعدته في المهمة. 

وقال: «اليونايتد» هو المكان الأفضل لراشفورد، لأننا نريد أن نبني الفريق الأفضل على مستوى إنجلترا، ثم على الصعيد الأوروبي والعالمي.
ولما كان «اليونايتد» حالياً في المركز الرابع في «البريميرليج»، فمن الممكن جداً أن يدفع هذا الأمر راشفورد إلى أحد تفكيرين، إما أن يبحث عن تجربة احتراف أخرى خارج إنجلترا، أو يبقى لمساعدة تين هاج في إعادة مانشستر يونايتد إلى صدارة المشهد الكروي في إنجلترا. 

يذكر أن الصحف الإنجليزية تحدثت مؤخراً عن انفتاح «اليونايتد» على تمديد عقد راشفورد، ولكن ليس للدرجة التي يعرض عليه فيها «جسراً من الذهب» ليبقى.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
تين هاج
ماركوس راشفورد
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