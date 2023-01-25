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القرقاوي يشكر شباب الأهلي

القرقاوي يشكر شباب الأهلي
25 يناير 2023 17:00

 
علي معالي (دبي)

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وجه اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية «النسخة 32»، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، الشكر إلى الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، للموافقة على توفير صالة النادي لتدريبات المنتخب، قبل انطلاق دولية دبي يوم الجمعة المقبل.
وقال القرقاوي: أزمة كبيرة واجهت المنتخب الذي يستعد لـ «دولية دبي»، والمرحلة الثانية من تصفيات آسيا، حيث لا يتوفر المكان المناسب لتدريبات «الأبيض»، نظراً لاهتمام عدد من الأندية بتأجير الصالات الخاصة بها، ورفضوا منحنا الملاعب للمنتخب، وتحدثت مع الفريق المري الذي قام بتسخير كل الإمكانيات بالنادي من أجل عيون المنتخب، وهي بادرة متميزة تؤكد الروح الوطنية، في ظل المرحلة المهمة الحالية في مسيرة منتخبنا على الصعيد المحلي بدولية دبي، والقاري بتصفيات آسيا.
وأضاف: نملك منتخباً متميزاً في الفترة الحالية، يجمع بين الشباب والخبرة، وما يقدمه يتطلب من الجميع الوقوف مع هذا الجيل من أجل مستقبل اللعبة، وفي اتحاد اللعبة نسعى بكل السبل لتوفير بحسب إمكانيات الاتحاد، وأن دولية دبي تم ترتيبها لأن تكون واحدة من محطات التدريب والمواجهات القوية للاعبين، قبل الدخول في المعترك الآسيوي المقبل بالتصفيات التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة 20 فبراير المقبل.

دبي
كرة السلة
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
إسماعيل القرقاوي
شباب الأهلي
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