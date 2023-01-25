«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم



دبي (الاتحاد)



تألقت هجن مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا بميدان المرموم، وذلك ضمن السباق التمهيدي العاشر الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وأقيم التنافس على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وسيطرت هجن الرئاسة على الصدارة من خلال الأشواط الرئيسية الأربعة، حيث قدم المضمر حارب مغير العميمي «الشاهينية» على صدارة التحدي الرئيسي للقايا ابكار المحليات بتوقيت قدره 7:30:1 دقيقة.

ونال «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة محمد زيتون المهيري قمة اللقايا الجعدان المحليات في ثاني الاشواط مسجلاً زمناً بلغ 7:28:6 دقيقة، كان هو التوقيت الافضل في جميع التحديات.

وأضافت «الشاهينية» النقطة الثالثة لهجن الرئاسة بفوزها بصدارة اللقايا البكار المهجنات تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 7:35:1 دقيقة.

وأهدى «شاهين» هجن الرئاسة الناموس الرابع بقيادة نفس المضمر وذلك من خلال حصوله على المركز الأول في صراع اللقايا الجعدان المهجنات بتوقيت بلغ 7:33:7 دقيقة.