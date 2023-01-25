الذكاء الاصطناعي يعبر من المضمار العائلي إلى العين



عصام السيد (دبي)



حققت رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي مضمار جبل علي، بإدخال نظام الذكاء الاصطناعي في مسابقة الترشيحات للجماهير، نقلة نوعية وقفزة لإدارة المضمار التي يحسب لها قصب السبق في تنفيذ هذه الفكرة في مطلع العام الجديد 2023.

وكانت إدارة المضمار العائلي قد رأت أن تستثمر في أجهزة وتقنية جديدة تعمل مع الذكاء الاصطناعي في استمارات الترشيح، خاصة أن المضمار الأصفر درج منذ انطلاقته الأولى في مطلع التسعينيات على تبني الأفكار الجديدة ودعمها بكل المقومات الأساسية.

وعقب نجاح التجربة الأولى للنظام الجديد لمسابقة الترشيحات في السباق الذي أقيم في الأول من يناير الجاري، اتخذت إدارة المضمار قراراً بأن تعطي هذا النظام إلى مضامير أخرى لتستفيد منه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ولهذا فقد قام طاقم العمل في مضمار جبل علي بنقل تجربة الذكاء الاصطناعي في مسابقة الترشيحات إلى مضمار العين.

وتوصلت إدارة مضمار جبل علي إلى أن تجربة الذكاء الاصطناعي، مع إطلاله العام الجديد، كانت سهلة جداً من حيث ملء الاستمارة، وبعد إجراء مسح مع شريحة من الجماهير فقد عبروا عن رضائهم التام عن الفكرة الجديدة وقالوا إنهم تعاملوا معها بكل سهولة ويسر.

وعند مقارنة الاستمارة بالنظام القديم، فقد وجدت إدارة المضمار العائلي أن اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة الترشيحات كانت تنتظر ساعة بعد انتهاء الشوط الأخير لتعلن بعدها النتيجة، وبعد تنفيذ نظام الذكاء الاصطناعي فإن إعلان النتيجة بعد انتهاء السباق اصبح يستغرق فقط خمس دقائق لتعلن بعدها النتيجة.

وحرص محمد الأحمد، مدير عام المضمار الأصفر، على توجيه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار على دعمه الدائم إلى إدارة المضمار في سبيل أن تنفذ الأفكار التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بسباقات الخيل في مضمار جبل علي، وتساعد في بناء علاقات وثيقة ومتينة مع مختلف مضامير الخيل في الإمارات وأيضاً خارج حدود الوطن، وقال الأحمد: إن مضمار جبل علي معروف على مر التاريخ بأنه يعمل على تبني الأفكار المستحدثة والجذابة لعشاق سباقات الخيل في الإمارات، استطعنا وفي فترة زمنية وجيزة أن ندخل الذكاء الاصطناعي في مسابقة الترشيحات عبر مضمار جبل علي، ونحن مستعدون وجاهزون للتعاون مع جميع مضامير الدولة حتى تعم الفائدة للجميع.