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رئيس «مرسيدس» يُلمح إلى استمرار هاميلتون!

رئيس «مرسيدس» يُلمح إلى استمرار هاميلتون!
25 يناير 2023 15:30

برلين (د ب أ)
أعطى توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أقوى تلميح له حتى الآن بأن لويس هاميلتون سيستمر مع الفريق على الأقل حتى نهاية 2025.
ولا يُظهر بطل العالم سبع مرات البالغ من العمر 38 عاماً أي إشارة بأنه سيسير على نهج سيباستيان فيتيل ويعتزل.
ويحتاج السائق البريطاني للفوز بلقب آخر لينفرد بالرقم القياسي، لاسيما وأنه يتشارك مايكل شوماخر في هذا اللقب حيث حصد كل منهما 7 ألقاب.
وينتهي عقد هاميلتون بنهاية عام 2023، وذكرت تقارير إعلامية أنه يتم الإعداد لتمديد العقد لمدة عامين. وقال فولف لمجلة «أوتو، موتور، أند سبورت»: «تحدثت مبكراً للغاية وقلت إن لويس سيكون دائماً له مقعد معنا، القرار سيتم مناقشته دائماً بيننا».
وأضاف: «لويس سيكون أول من يقول إذا كان لا يستمتع بعد الآن أو يعتقد أنه يبطئ».
وأكد: «بالتأكيد سنتناقش مثلما حدث في الأعوام الماضية، لا أرى أي تلميحات أنه ينبغي علينا أن نغير أي شيء».
وبعد أن هيمن لسنوات، اضطر هاميلتون لمشاهدة ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، وهو يفوز بآخر لقبين.

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