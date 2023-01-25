23 مليون درهم جوائز كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور



دبي (الاتحاد)



تطلق إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور «بطولة فخر الأجيال سابقاً»، بميدان المركز في منطقة الروية، من 30 يناير إلى 15 فبراير، وتعد واحدة من أهم وأضخم البطولات للصيد بالصقور على مستوى الدولة والمنطقة، نظراً لارتفاع مستوى الصقارين المشاركين، بالإضافة إلى قيمة الجوائز التي تصل إلى 23 مليون درهم.

ويقام الكأس بمشاركة أكثر من 3000 طير، وما يزيد عن 700 صقار، وبمجموع 100 شوط، بعدد 20 شوطاً لفئة الشيوخ، و28 شوطاً لفئة العامة مفتوح، و28 شوطاً لفئة العامة ملاك، و10 أشواط لفئة الحرار والشواهين، و8 أشواط لفئة الناشئين، و4 أشواط للنخبة، 2 شوط للكأس.

وتتأهل الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، في أشواط الرموز والأشواط الرئيسية للمنافسة، ضمن أشواط النخبة التي تنطلق 14 فبراير المقبل، وتسبق أشواط الكأس لفئات الشيوخ - العامة «مفتوح جرناس»، وفئة العامة ملاك «فرخ وجرناس»، وأشواط الكأس لفئة الشيوخ والعامة مفتوح «فرخ»، حيث تم تخصيص مليون درهم لكأس الشيوخ، ومثلها لكأس العامة مفتوح المشاركة في أشواط الكأس في اليوم الختامي للحدث.



وقال راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نحن على أتم الاستعداد لانطلاقة أكبر بطولات فزاع للصيد بالصقور، وأعزها على قلوب الجميع، خاصة أنها تحمل مسمّاها الجديد «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور»، ويبذل المركز جهود مضاعفة لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق باسمها ومكانتها.

وأضاف: رسالتنا وهدفنا هو الحفاظ على تراثنا الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور واحدة من رموز تراثنا، لذلك تلقى الاهتمام من الجميع، إن النجاحات التي تحققها بطولات فزاع على أرض الواقع، دليل نجاح المركز في هدفه بالحفاظ على التراث واستدامته، والسعي نحو غرسه وانتشاره بين عيالنا.

وانتهت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مع اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور من مختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالكأس وإدخال أحدث التقنيات والأساليب في تنظيم الحدث ودعم الصقارين المشاركين وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وذلك مع الإقبال المتزايد عاماً بعد عام على المشاركة في البطولة من داخل الدولة وخارجها.

وقال دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن الميدان بأتم الجاهزية لانطلاق البطولة التي تحمل اسم يسعى الجميع لشرف المشاركة فيها، نظراً لما تحمله من معاني معنوية للصقارين الذين يسطرون أسمائهم من ذهب في سجل هذا الكأس الغالي.

ونوّه على أن وصول عدد الطيور إلى 3880 طير والصقارين لـ 770، له دلالات كبيرة على حجم أهمية الحدث، وتوقع بأن تكون الإثارة حاضرة في كل الأشواط مع وصول قيمة الجوائز لهذا الرقم الكبير.