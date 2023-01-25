مباراتان في كأس سلطان بن زايد للبولو



غنتوت (الاتحاد)



تستأنف غداً «الخميس» منافسات النسخة الثالثة لكأس سلطان بن زايد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 8 فرق، وتستمر إلى 5 فبراير المقبل، حيث تشهد الجولة الثالثة مباراتين بشعار «البحث عن الصدارة»، أو «تعويض خسارة الجولة الافتتاحية».

يلتقي زنكورا «المتصدر» مع أبوظبي «الوصيف» في المجموعة الأولى، بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية، ويعقبها مباراة غنتوت مع أنينجسلي بارك، ويسعى كل منهما إلى الفوز الأول، بهدف البقاء في صلب المنافسة، والتأهل إلى «المربع الذهبي» ويدير المباريات طاقم الحكام المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسنتياجو.

ويتصدر قائمة الهدافين أوسكار لاعب غنتوت برصيد 8 أهداف سجلها في المباراة الافتتاحية، أمام أبوظبي ويليه ريكاردو جاروس «أنكورا» برصيد 6 أهداف.

من جهة ثانية، بدأت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيز للحفل الختامي للبطولة المقرر 5 فبراير المقبل، وتوجيه الدعوات لعدد من الشخصيات الرياضية، ويتضمن برنامج الحفل الذي يبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر بالعديد من الفقرات الترفيهية، ومباراة تحديد المركز الثالث، وعرض الكلاب البوليسية، وعرض القفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات والمباراة النهائية والسحوبات على الجوائز القيمة المقدمة للجمهور.