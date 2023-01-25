مدرب شالكه: لا أملك سوى الاعتذار!

جلسنكيرشن (د ب أ)

انتقد توماس رييس، مدرب فريق شالكه الألماني لكرة القدم، فريقه بعد الخسارة 1-6 على أرضه أمام فريق لايبزج أمس الثلاثاء.

وقال رييس (49 عاماً) للصحفيين: لايمكنني سوى الاعتذار للجماهير، لا يمكنك أن تلعب بهذا الشكل على أرضك، كان أداء مخيباً للآمال للغاية.

وكان فريق شالكه متأخراً بأربعة أهداف نظيفة في الشوط الأول وكان يبعد بسبع نقاط من منطقة الأمان في منتف الموسم.

وأضاف رييس: إذا لم تقم بأي تدخلات في الشوط الأول، وجعلت منافسيك يركضون في اللحظات الحاسمة، لن يكون لديك أي دور في «البوندسليجا»، إذا كررت نفس هذا الأداء، متطلعاً إلى المباراة المقبلة أمام كولون، وقال رييس: نعلم أن بإمكاننا القيام بعمل أفضل، يجب أن ننظر لأنفسنا، بالطبع في وقتها في وقتها الأمر مؤلم.