«أبطال الشتاء» في «المحترفين»



علي معالي (دبي)



قبل بداية الدور الثاني من «دوري أدنوك للمحترفين»، تؤكد الأرقام والإحصائيات أن شباب الأهلي الحاصل على لقب «بطل الشتاء»، تعود به الذكريات إلى تدشين دوري المحترفين 2008- 2009، حيث تصدر «النصف الأول» مع الجزيرة برصيد 26 نقطة، وهو الموسم الذي شهد تتويج «الفرسان» بأول لقب للمحترفين.

واليوم يعيش «الفرسان» اللحظات نفسها، ولكن بصدارة «منفردة» وله «28 نقطة»، وتعودنا في شباب الأهلي أنه عندما يصبح بطلاً للشتاء يُتوج باللقب في نهاية الموسم، حيث حدث ذلك موسم 2013 - 2014، عندما اعتلى القمة بـ 29 نقطة، وكذلك موسم 2019- 2020 والذي تم إلغاؤه بسبب «فيروس كورونا».

ويعتبر العين الأكثر تصدراً للدوري في «الشتوية»، ونجح في نهاية الموسم في حصد اللقب، ونصب «البنفسج» نفسه زعيماً في «الشتوية» موسم 2011 - 2012، وتُوج في نهاية الموسم بلقب الدوري، وكرر العين الشيء نفسه في الموسم التالي 2012 - 2013، وجمع مع لقب بطل الشتاء 34 نقطة، والمرة الثالثة موسم 2014 - 2015 حاصداً 30 نقطة، مع نهاية النصف الأول، وتصدر العين «شتاء» موسم 2015 - 2016، إلا أنه لم يُتوج باللقب، حيث ذهب إلى شباب الأهلي، وفي موسم 2017 - 2018 تقاسم «لقب الشتاء» مع الوصل برصيد 25 نقطة، وخطف لقب الموسم، وفي الماضي 2021 - 2022 عاد «الزعيم» ليتصدر «الشتوية» بـ 30 نقطة، ويُتوج باللقب في نهاية الموسم.

وتصدر العين الشتاء مع الشارقة موسم 2018 - 2019، إلا أن «الملك» استطاع حسم لقب الموسم في النهاية في موسم ذهبي، بعد غياب الدوري عن «الإمارة الباسمة» لمدة 23 عاماً، والجزيرة هو الآخر فاز بلقب بطل الشتاء 4 مرات، بداية من موسم 2008 - 2009 بـ «26 نقطة»، ولكن لم يفز باللقب، وموسم 2009 - 2010 برصيد 29 نقطة، إلا أن البطولة ذهبت إلى الوحدة، وفي موسم 2010 - 2011 برصيد 29، وتُوج «فخر أبوظبي» باللقب في النهاية، وموسم 2016 - 2017 برصيد 32 نقطة وتُوج بالدوري في ختام المسابقة.

ويعتبر الوصل الوحيد الذي تصدر الشتوية، ولكنه لم يفز بالدوري، حيث تقاسم لقب بطل الشتاء مع العين في موسم 2017 - 2018 برصيد 25 نقطة، ولكن تصميم «الزعيم» كان الأقوى في مواصلة الصدارة وحصد الدرع في نهاية المطاف.