مدير البايرن ينتقد جنابري بسبب «أسبوع الموضة»!

ميونيخ (أ ف ب)

انتقد المدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ الألماني، المهاجم الدولي سيرج جنابري بسبب تصرفه «الهاوي» بعد حضوره أسبوع الموضة في باريس خلال يوم راحة، معتبراً أن لقب الدوري على المحك بعد تعادلين متتاليين للفريق البافاري.

وسافر جنابري إلى باريس بعد تعادل بايرن خارج أرضه ضد لايبزج 1-1 الجمعة، ونشر صوراً من رحلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ مدير النادي، البوسني حسن صالح حميديتش بعد التعادل الثاني توالياً على أرض كولن 1-1 الثلاثاء، والذي استُبدل خلاله جنابري بين الشوطين في ما اعتبره المدرب يوليان ناجلسمان رغبة في منح الفريق «نسمة هواء نقية».

اعتبر صالح حميديتش ان المهاجم الدولي ليس مركزاً بما يكفي، وقال: «هذا تصرف هاوٍ، وهذا بالضبط ما لا يفعله بايرن ميونيخ، المرح في مكان ما عندما تحصل على يوم راحة»، ملمحاً إلى إمكانية توجيه عقوبات لمهاجم أرسنال الإنجليزي السابق.

تابع لاعب الوسط السابق: «يوم الإجازة مخصص للراحة حتى تتمكّن من الردّ بقوة في المباراة التالية، سنتحدث عن ذلك الأربعاء، بالطبع هناك ضرورة للتحدث».

وكان جنابري (27 عاماً) محط انتقادات في وسال الإعلام الألمانية، وقال مدربه ناجلسمان إنه لم ينتهك القوانين لكنه بحاجة لتقديم الأجوبة على الانتقادات في أرض الملعب.

ورأى صالح حميديتش الثلاثاء ان فريقه بحاجة لرفع مستوى التحدي، بحال أراد التتويج للمرة الحادية عشرة تواليا بلقب «البوندسليجا»: «يجب أن ندرك ان البطولة الآن على المحك».

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن لايبزج في منتصف مشوار الدوري، وكان على وشك خسارته الثانية هذا الموسم، لولا تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة للدولي يوزوا كيميش في الوقت القاتل أمام كولن.

ويلتقي بايرن مع أينتراخت فرانكفورت الثالث في مباراة قوية السبت على ملعبه أليانز أرينا في المرحلة الثامنة عشرة، الأولى من دور الإياب، علماً ان مواجهة نارية تنتظره منتصف فبراير المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.