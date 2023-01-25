التزلج على اللوح.. مونديال الجنون في الجادة



الشارقة (الاتحاد)



يستضيف ميدان الجادة للتزلج على اللوح بالشارقة أفضل المتزلّجين في العالم للمشاركة في بطولتيّ العالم «ستريت 2022» و«بارك 2022» وتُعد البطولة بمثابة تصفيات لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وتشهد منافسات «الطريق إلى باريس» استضافة الشارقة بطولة «ستريت 2022» خلال الفترة من 29 يناير إلى 5 فبراير، تتبعها بطولة «بارك 2022» من 5 إلى 12 فبراير.

ويتنافس أكثر من 450 متزلجاً في البطولة من بينهم 12 فائزاً وفائزةً بالميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 في كلتا الفعاليتين، تعدّ الأولى من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط.

ويقام الدور ربع النهائي لبطولة «بارك 2022» يوم 3 فبراير، على أن ينعقد نصف النهائي 4 فبراير، وتُختتم الفعاليات بالنهائي الكبير 5 فبراير، كما سيقام الدور ربع النهائي لبطولة «ستريت 2022» 10 فبراير، على أن ينعقد نصف النهائي يوم السبت، 11 فبراير، وتُختتم الفعاليات بالنهائي الكبير 12 فبراير. وستقام التصفيات لكل فعالية خلال أيام الأسبوع، وسنعلن عن المواعيد لاحقاً.

وقالت موميجي نيشيا، أول سيدة تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة التزلّج على اللوح «ستريت» المخصصة للنساء في أولمبياد 2020، والبالغة من العمر 13 عاماً: «ازدادت شعبية التزلّج على اللوح أكثر بكثير مما كانت عليه عند إدخالها إلى الأولمبياد قبل عدة أعوام. إنه لأمر رائع أن أجوب العالم وأرى الكثير من الناس ممن هم في سني يستمتعون بشيءٍ أحبه كثيراً».

وأضافت: «معيار ومستوى التزلّج الآن لا يصدق - إنه جنون. والجماهير هنا في الشارقة موجودة من أجل ذلك. وأعلم أنه يتعين عليّ تقديم أداءٍ فائقٍ، وأشجع الجميع على الحضور ومشاهدتنا جميعاً في ميدان الجادة للتزلّج على اللوح لأنه سيكون عرضاً مبهراً».

وقالت رايسا ليل، البالغة من العمر 15 عاماً ولديها 6.4 ملايين متابع على إنستجرام، والفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد 2020: «أحب أن أرى شغف الناس بالتزلّج على اللوح والثقافة التي تمتاز بها رياضتنا، وستكون بطولتا العالم في الشارقة رائعتين. ونحن نرى توافد المواهب من كل حدبٍ وصوب للتنافس هنا في ميدانٍ فائق الروعة. أود تحقيق أفضل أداء في الأولمبياد المقبل، ولذا سأفعل ما بوسعي في الشارقة لتقديم أفضل ما لديّ».

وستضم الفعالية الكبرى إلى جانب رياضة التزلج على اللوح فعاليات موسيقية وأخرى خاصة بالموضة والمأكولات وأكثر من ذلك بكثير. ويمكن لزوار بطولتيّ العالم الاستمتاع بمنسقي الأغاني (DJ) المحليين والعالميين ومتاجر الملابس وخيارات المطاعم المختلفة وأجواء المهرجانات المميزة.