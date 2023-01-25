الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مينديز يحتفل بـ «مئوية الدوري» أمام الظفرة

مينديز يحتفل بـ «مئوية الدوري» أمام الظفرة
25 يناير 2023 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
إنقاذ طفلة من مضاعفات حالة نادرة
«بيرق الإمارات» يلهب أسعار الإبل في مهرجان الظفرة


يحتفل ريان مينديز «جناح» النصر، بخوض المباراة «رقم 100» في دوري المحترفين، خلال المواجهة المرتقبة لفريقه «العميد» أمام ضيفه الظفرة مساء الجمعة على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة 14» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وخاض مينديز 99 مباراة في الدوري، على مدار 5 مواسم، منذ ظهوره الأول، في موسم 2018- 2019، بقميص نادي الشارقة، قبل انتقاله إلى صفوف ناديه الحالي «العميد» في يوليو 2020، حيث يرتبط بعقد سارٍ مع «الأزرق» يمتد إلى يونيو 2024.
وتفاوتت نسبة المشاركة في المباريات في مشوار مينديز مع الشارقة والنصر على التوالي، بداية بخوضه 26 مباراة في موسمه الأول مع «الملك» سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن ترتفع نسبته التهديفية إلى 11 هدفاً في الموسم التالي، وهو أعلى محصلة بعد خوضه 12 مباراة.
ومنذ انتقاله إلى «العميد» مطلع موسم 2020- 2021، لعب مينديز 55 مباراة في الدوري على مدار ثلاثة مواسم، سجل خلالها 14 هدفاً، ليرفع إجمالي أهدافه في الدوري إلى 34 هدفاً في 99 مباراة، في انتظار الاحتفالية في المواجهة رقم 100 أمام الظفرة.
وخلا سجل مينديز في مبارياته الـ 99 في «دورينا» من البطاقات الحمراء، واكتفى في المقابل بنيل 15 إنذاراً، من بينها بطاقتين في الموسم الحالي 2022- 2023.
وتوج مينديز (33 عاماً) مع الشارقة بلقب الدوري في موسم 2018- 2019، وفشل في المقابل في التتويج مع «العميد» بلقبي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي موسم 2020- 2021، بالخسارة في نهائي المباراتين أمام شباب الأهلي.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
ريان مينديز
الظفرة
الشارقة
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©