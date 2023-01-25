مينديز يحتفل بـ «مئوية الدوري» أمام الظفرة



معتصم عبدالله (دبي)



يحتفل ريان مينديز «جناح» النصر، بخوض المباراة «رقم 100» في دوري المحترفين، خلال المواجهة المرتقبة لفريقه «العميد» أمام ضيفه الظفرة مساء الجمعة على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة 14» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وخاض مينديز 99 مباراة في الدوري، على مدار 5 مواسم، منذ ظهوره الأول، في موسم 2018- 2019، بقميص نادي الشارقة، قبل انتقاله إلى صفوف ناديه الحالي «العميد» في يوليو 2020، حيث يرتبط بعقد سارٍ مع «الأزرق» يمتد إلى يونيو 2024.

وتفاوتت نسبة المشاركة في المباريات في مشوار مينديز مع الشارقة والنصر على التوالي، بداية بخوضه 26 مباراة في موسمه الأول مع «الملك» سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن ترتفع نسبته التهديفية إلى 11 هدفاً في الموسم التالي، وهو أعلى محصلة بعد خوضه 12 مباراة.

ومنذ انتقاله إلى «العميد» مطلع موسم 2020- 2021، لعب مينديز 55 مباراة في الدوري على مدار ثلاثة مواسم، سجل خلالها 14 هدفاً، ليرفع إجمالي أهدافه في الدوري إلى 34 هدفاً في 99 مباراة، في انتظار الاحتفالية في المواجهة رقم 100 أمام الظفرة.

وخلا سجل مينديز في مبارياته الـ 99 في «دورينا» من البطاقات الحمراء، واكتفى في المقابل بنيل 15 إنذاراً، من بينها بطاقتين في الموسم الحالي 2022- 2023.

وتوج مينديز (33 عاماً) مع الشارقة بلقب الدوري في موسم 2018- 2019، وفشل في المقابل في التتويج مع «العميد» بلقبي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي موسم 2020- 2021، بالخسارة في نهائي المباراتين أمام شباب الأهلي.