«الفرسان» يحتفل بـ «شتاء 21»



معتصم عبدالله (دبي)

أكد شباب الأهلي جدارته بالاحتفال المبكر بلقب «بطل الشتاء» في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بفوزه على ضيفه عجمان 2-1، ضمن «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول، والتي شهدت تفوق دبا على الظفرة 4-0، والجزيرة أمام اتحاد كلباء 3-1، وتعادل الشارقة مع مضيفه النصر 1-1، فيما تغلب البطائح على العين 1-0، وخورفكان على الوصل 4-3، والوحدة على بني ياس 2-0.

وحسم «الفرسان» لقب «بطل الشتاء»، منذ الجولة الماضية برصيد 29 نقطة، قبل أن يصل إلى «32 نقطة» بنهاية الجولة 13، بفوزه على «البرتقالي» بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائية «الفرسان» محمد يوسف في الدقيقة 7، وعبد العزيز الأصبحي في الدقيقة 91، فيما أحرز الكاميروني روكي مارسيانو الذي خاض مباراته الأولى مع عجمان هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 49.



وشهدت مباراة «الفرسان» و«البرتقالي» مشاركة روضة قطامي حكماً رابعاً ضمن طاقم حكام المباراة التي أدارها عبدالله الحوسني «حكم ساحة»، عبدالرحمن حسن «مساعد أول»، ومحمد علي ثابت «الحكم الثاني».

وأنهى «الفرسان» الدور الأول بأفضلية مطلقة على صعيد النقاط كل الأرقام، برصيد 32 نقطة، والأقوى هجوماً برصيد 39 هدفاً، والأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف، فيما تصدر مهاجمه المالي شيكنا دومبيا قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع الإيفواري نيافا هيرمان لاعب الظفرة الحالي، والمنتقل حديثاً من الجزيرة.

في المقابل، واصل دبا تمسكه بمقعد «وصافة الترتيب»، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بفوزه العريض على ضيفه الظفرة بأربعة أهداف نظيفة، تناوب في تسجيلها ستانلي أوجوه «هدفين» في الدقيقتين 6 و21، ايميرسون فابريكو في الدقيقة 33، وسلطان الحفيتي في الدقيقة 51.

وصعد الجزيرة إلى المركز الثالث، بفوزه على ضيفه اتحاد كلباء 3-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطة أمام الشارقة الذي تعثر بالتعادل مع مضيفه النصر 1-1، وافتتح كودجو جان التسجيل لـ «العميد» في الدقيقة 4، وأدرك علي طاهر التعادل لـ «الملك» في الدقيقة 77.

وقاد عبدالله البلوشي مهاجم البطائح فريقه إلى فوز ثمين على حساب مضيفه العين 1-0، وسجل البلوشي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 20، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، مقابل 21 نقطة لـ «الزعيم» السادس.

ونجح خورفكان في «فك الشراكة» على النقاط مع الوصل، بعدما حول تأخره أمام الأخير بهدف، إلى فوز 4-3، ليرفع «النسور» رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، مقابل 13 نقطة لـ «الإمبراطور» الحادي عشر.

بدوره، عمق الوحدة جراح ضيفه بني ياس بالفوز بهدفي علي المصعبي في الدقيقة 21، وموسى سينجور في الدقيقة 89، ليصل «العنابي» إلى «النقطة 23» في المركز الخامس، مقابل 9 نقاط لـ «السماوي» الثاني عشر.