«الكأس الأغلى» تفرض «الانطلاقة المبكرة» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



فرضت مباريات ثمن النهائي «دور الـ 16» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، انطلاقة مبكرة لمواجهات «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى والتي تقام على مدار 4 أيام، بداية بمباراتي الإمارات والعروبة، الحمرية ومسافي مساء الخميس، فيما يلتقي الجمعة جلف أف سي وسيتي، الفجيرة وفرسان هسبانيا، وتستكمل الجولة السبت بمباراة دبا الحصن والرمس، وتختتم الأحد بمباريات بينونة والعربي، الجزيرة الحمراء والذيد، ومصفوت والتعاون.

وحجز 4 ممثلين من أصل 17 لأندية الأولى مقاعدهم في «الدور الثاني» لكأس رئيس الدولة، بالتأهل إلى دور الستة عشر، وضمت القائمة الإمارات بتخطيه عقبة منافسه الرمس بالفوز 5-0، والفجيرة على حساب حتا 2-1، والحمرية أمام التعاون 2-1، وجلف أف سي بفوزه على فرسان هسبانيا 2-0.

ويستقبل «الصقور» وصيف دوري الأولى برصيد 35 نقطة، نظيره العروبة «العاشر» وله 21 نقطة، والذي نجح في فرض التعادل الإيجابي 1-1 أمام حتا «المتصدر» في الجولة الماضية، وتشهد المباراة المرتقبة مواجهة خاصة بين البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، أمام منافسه الصربي فيليب أستوبر فيك مهاجم العروبة، ووصيف الهدافين بـ 13 هدفاً.

وعلى ملعب الحمرية في الشارقة، يواجه «أصحاب الأرض» صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة، ضيفه مسافي «التاسع» وله 23 نقطة، وغاب الحمرية عن مشهد الجولة الماضية بداعي الراحة، فيما خسر مسافي مباراته أمام التعاون 1-2.

مباريات الخميس

الإمارات - العروبة 17:10

الحمرية - مسافي 17:15

مباريات الجمعة



الفجيرة - فرسان هسبانيا 17:10

جلف أف سي - سيتي 17:10

مباريات السبت

دبا الحصن - الرمس 17:10



مباريات الأحد

الجزيرة الحمراء - الذيد 17:10

بينونة - العربي 17:10

مصفوت - التعاون 17:10