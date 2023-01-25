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سابالينكا تواجه «المفاجأة» في نصف نهائي «أستراليا»

سابالينكا تواجه «المفاجأة» في نصف نهائي «أستراليا»
25 يناير 2023 11:53

ملبورن (أ ف ب)
بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و6-2، لتواجه بذلك البولندية ماجدا لينيت، التي واصلت مفاجآتها، وبلغت دور الأربعة للمرة الأولى في «جراند سلام».
وعانت سابالينكا (24 عاماً) لبلوغ نصف النهائي الثاني لها توالياً في البطولات الكبرى والرابع في مسيرتها، إذ احتاجت الى ساعة و49 دقيقة كي تتخطى فيكيتش التي كانت تخوض ربع النهائي الكبير الثاني فقط في مسيرتها، بعد فلاشينج ميدوز عام 2019، فيما احتاجت لينيت (30 عاماً) الى ساعة و27 دقيقة للفوز على بليشكوفا، وصيفة فلاشينج ميدوز 2016 وويمبلدون 2021، 6-3 و7-5.
وقالت سابالينكا بعد خروجها منتصرة من أول ظهور لها في ربع نهائي البطولة الأسترالية: «يراودني شعور مميز جداً بالتواجد في نصف النهائي هنا، كانت مباراة صعبة»، مضيفة: «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز وكان من الرائع اللعب هنا اليوم، الجو كان مذهلاً».
وخاضت البيلاروسية البطولة الأسترالية وهي من بين أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب بعد تتويجها بطلة لدورة أديلايد، كما أنها لم تخسر أي مجموعة في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن في 2023.
لكنها واجهت صعوبة الأربعاء ضد لاعبة أسقطت البيلاروسية خمس مرات من أصل ست مواجهات سابقة، بينها الدور الثاني لأولمبياد طوكيو صيف 2021 والدور ربع النهائي لدورة سان دييجو الأميركية في أكتوبر الماضي.
وعانت سابالينكا منذ البداية واضطرت لانقاذ إرسالها ثلاث مرات خلال الشوط الثالث من المجموعة الأولى كي تتقدم 2-1، ثم عندما اعتقدت أنها حققت الفارق في الشوط الرابع الذي حسمته على إرسال منافستها لتتقدم 3-1، لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط التالي.
واستفادت سابالينكا من معاناة فيكيتش على إرسالها وحققت الفارق في الشوط الثامن لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم المجموعة 6-3 بعد معركة استمرت لساعة.
ورأت البيلاروسية أن محافظتها على رباطة جأشها لعبت دوراً بالبقاء في الأجواء مهما حدث، أعتقد أن هذا كان المفتاح للفوز.
وبدأت سابالينكا المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى وضربت باكراً بكسر إرسال منافستها مرتين كي تتقدم 3-0، مستفيدة من الأخطاء المزدوجة لفيكيتش والتي بلغت 12.

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