«أجراس الخطر» تدق في «البايرن» قبل «المواجهة الصادمة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قبل 3 أسابيع من المواجهة الصادمة بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وجّه حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، «جرس إنذار» قوي للاعبي الفريق، بعد تذبذب النتائج خلال الجولتين الأخيرتين للدوري الألماني «البوندسليجا»، مطالباً إياهم برد فعل قوي في المباريات القادمة، حتى يكونوا في كامل جاهزيتهم، عند مواجهتهم سان جيرمان يوم 14 فبراير المقبل.

وكان البايرن انتزع تعادلاً صعباً من كولون 1-1، حيث سجل لاعب الوسط جوشو كيميتش هدف التعادل في الدقيقة 90 من المباراة، وهو التعادل الثاني على التوالي لـ «البايرن» في «البوندسليجا»، بعد أن تعادل يوم الجمعة الماضية، مع رد بول لايبزج بالنتيجة ذاتها.

وقال حميديتش: «لم يقدم الفريق شيئاً يذكر في الشوط الأول، وكان أفضل حالاً في الشوط الثاني، عندما لجأ إلى تكثيف الهجوم وفتح اللعب على الجناحين».

وأضاف: «لو لعبنا كل مباراة مثلما لعبنا في الشوط الثاني لمباراة كولون، لأمكننا الفوز في كل المباريات».

وقال: «علينا أن نبدأ المباريات بالقوة نفسها التي ننهيها بها، وأن نتفهم جيداً أن هناك منافسة شديدة لنا هذا الموسم، ويلاحقنا أكثر من فريق بفارق بسيط من النقاط، والفارق بيننا وبين لايبزج 4 نقاط فقط، ولو فاز فرانكفورت وفرايبورج ويونيون برلين في مبارياتهم، يصبح الفارق بيننا وبينهم 3 نقاط فقط».

ومن جهة أخرى، أبدى حميديتش غضبه وانزعاجه الشديد لقيام سيرجي جنابري برحلة مكوكية سريعة يوم الأحد الماضي، لحضور «أسبوع الموضة» في باريس، مستغلاً يوم الراحة الذي أخذه الفريق، للقيام بتلك الرحلة السريعة.

ووجّه حميديتش رسالة قوية لجنابري قال فيها: «يوم الإجازة للراحة والتركيز على قادم المباريات، وليس لـ (الفسحة) أو أي شيء آخر»، مشيراً إلى أنه سيناقش جنابري في هذا الأمر.

ويواجه بايرن ميونيخ على ملعبه «أليانز أرينا» يوم السبت آنتراخت فرانكفورت في إطار «الجولة 18» للدوري الألماني، وهى بالمناسبة أول مباراة في دور العودة لمباريات «البوندسليجا».