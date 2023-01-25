84 هدفاً في «دبي الفضية للبولو»



دبي (الاتحاد)



شهدت كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية 84 هدفاً، بعد الجولة الثانية التي أسفرت عن فوز ذئاب دبي كافو على بنجاش 14-8، و«أيه إم» على فريق الإمارات 10-9، لتكون الجولة على موعد مع 41 هدفاً، فيما شهدت الجولة الأولى 43 هدفاً.

سيطر الذئاب على مجريات المباراة أمام بنجاش الذي يظهر للمرة الأولى في البطولة، حيث بادر الذئاب بقيادة حبتور الحبتور، بإحراز ثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول، وواصل الذئاب التقدم في الشوط الثاني 5-2، فيما تغيرت النتيجة إلى 6-4 بعدما سجل بنجاش هدفين، ورد الذئاب بهدف، وجاء الشوط الرابع متكافئاً، حيث أحرز كل فريق هدفين، ووصلت النتيجة إلى 10-6.

ويتألق كارلوس أوللا مع الذئاب، ويسجل 4 أهداف في الشوط الخامس والأخير، ويرفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف، ويحصد لقب الهداف في المباراة، وتنتهي المواجهة 14-8.

وشهدت المواجهة الثانية بين «أيه إم» والإمارات، والتي انتهت بفوز الأول 10-9، إثارة كبيرة، حيث تحولت الكفة من الإمارات إلى «أيه إم» في الأمتار الأخيرة، ولم تكن البداية مثل النهاية، حيث جاءت متكافئة، فقد تقدم «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم من البداية وحتى قبل نهاية الشوط الثاني، ونجح فريق الإمارات في التقدم 3-2، قبل أن يدرك «أيه إم» التعادل 3-3.

وفي الشوط الثالث، يتقدم فريق الإمارات للمرة الأولى، وينجح في إنهاء الشوط لمصلحته 5-4، ويواصل تقدمه أيضاً في الشوط الرابع 8-6، إلا أن الشوط الخامس والأخير شهد نهاية «دراماتيكية» لم تكن في الحسبان، إذ أحرز فريق «أيه إم» هدفه السابع، ليضيق الفارق إلى هدف، ثم يحرز لوكاس الهدف التاسع لفريق الإمارات، ليزيد الفارق إلى هدفين، ويرد أسيدرو أسترادا هداف المباراة ومعه بنيامين بالتعادل، ثم خطف الفوز في الأنفاس الأخيرة 10-9، ونال أسترادا لاعب «أيه إم» لقب هداف المباراة «6 أهداف».

وتشهد البطولة يوم السبت مباراتين، حيث يلتقي فريق «أيه إم» مع فريق الذئاب، والحبتور مع بنجاش.