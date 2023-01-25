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قمصان الشارقة والنصر في المزاد

قمصان الشارقة والنصر في المزاد
25 يناير 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي الشارقة والنصر التي ارتدوها في مواجهتهما بـ «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان فريقي الشارقة والنصر حتى الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل.
وتنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، والتي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
رابطة المحترفين
النصر
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