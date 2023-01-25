«الإمارات القابضة» يشارك في «طواف السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الإمارات، عن مشاركته في النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات، وذلك ضمن 20 فريقاً من أهم الفرق العالمية لركوب الدراجات للسيدات، والتي تشارك في السباق.

وتقام النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات من 9 إلى 12 فبراير المقبل، قبل انطلاق النسخة الخامسة من طواف الإمارات للرجال، والتي تقام من 20 إلى 26 فبراير.

وتبلغ المسافة الإجمالية للطّواف 468 كم وتتكون من 4 مراحل، المرحلة 1: ميناء راشد - ميناء دبي «109 كم»، المرحلة 2: حصن الظفرة - المرفأ «133 كم»، المرحلة 3: استاد هزاع بن زايد - جبل حفيت «107 كم»، المرحلة 4: أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية - كاسر الأمواج أبوظبي «119 كم».

وترتدي عضوات فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية، القمصان الرسمية الجديدة للسباق، والتي تماثل ألوان علم الإمارات.

وحول المشاركة، قالت ميليسا مونكادا، قائدة فريق الإمارات القابضة «ADQ»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات، والذي يحظى بأهمية كبيرة لأسباب كثيرة، منها أنه الأول من نوعه في الإمارات وفي المنطقة بأكملها، ويعد فرصة كي تدعم السيدات الفريق الذي يمثل الدولة في سباق عالمي يقام على أرض الإمارات، ما يشجعهن لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية».

وأضافت: «هدفنا الرئيسي هو تشجيع الآخرين على ركوب الدراجات، وجعل هذه الرياضة الممتعة ممكنة ومتاحة للجميع، نحن في فريق الإمارات القابضة (ADQ) فخورون بأن نكون جزءاً من هذا السباق الجديد، ولدينا كل الثقة في نجاحه، وأنه سيشكل معلماً مهماً في تاريخ رياضة ركوب الدراجات للسيدات في الدولة وخارجها، وأنه سيلهم المزيد من السيدات والشابات في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط لممارسة رياضة ركوب الدراجات».