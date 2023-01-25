«الجودو» يدشن معسكر بلجيكا



أبوظبي (الاتحاد)



وصلت بعثة منتخب الجودو إلى بلجيكا لإقامة المعسكر التدريبي الختامي الذي يستمر إلى 2 فبراير المقبل، قبل التوجه إلى فرنسا، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام لعام 2023، والتي تُقام 4 و5 فبراير، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 531 لاعباً ولاعبة يمثلون 82 دولة، من بينها 10 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، العراق وجيبوتي، ويستمر باب الاشتراك مفتوحاً حتى 3 فبراير، حسب لائحة البطولة التي تسعى من خلالها اتحادات الجودو لرفع حصتها من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي يمثل طموحاً لجميع اللاعبين بعد بطولات العالم.

وطالب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بعثة المنتخب التي يرأسها ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بضرورة التركيز من الآن، استعداداً للمشاركة الإيجابية في أولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركة «جودو الإمارات» خلال تلك التظاهرة الرياضية الكبرى التي بدأت في «أولمبياد لندن 2012».

يذكر أن بعثة منتخب الجودو تواصل معسكر بلجيكا حتى الثاني من فبراير، موعد السفر للمشاركة في «باريس جراند سلام».

وضمت القائمة 6 أفراد، منهم 4 لاعبين ولاعبتان، وهم جورام أرام «وزن تحت 66 كجم»، وتلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم«، وميثاء النيادي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو التان «وزن تحت 57 كجم»، بجانب المدرب فيكتور.