الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يدشن معسكر بلجيكا

«الجودو» يدشن معسكر بلجيكا
25 يناير 2023 10:19

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «أبوظبي للصحة العامة» و«باستور»
أرماني.. فساتين بنمط المهرجين


وصلت بعثة منتخب الجودو إلى بلجيكا لإقامة المعسكر التدريبي الختامي الذي يستمر إلى 2 فبراير المقبل، قبل التوجه إلى فرنسا، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام لعام 2023، والتي تُقام 4 و5 فبراير، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 531 لاعباً ولاعبة يمثلون 82 دولة، من بينها 10 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، العراق وجيبوتي، ويستمر باب الاشتراك مفتوحاً حتى 3 فبراير، حسب لائحة البطولة التي تسعى من خلالها اتحادات الجودو لرفع حصتها من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي يمثل طموحاً لجميع اللاعبين بعد بطولات العالم.
وطالب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بعثة المنتخب التي يرأسها ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بضرورة التركيز من الآن، استعداداً للمشاركة الإيجابية في أولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركة «جودو الإمارات» خلال تلك التظاهرة الرياضية الكبرى التي بدأت في «أولمبياد لندن 2012».
يذكر أن بعثة منتخب الجودو تواصل معسكر بلجيكا حتى الثاني من فبراير، موعد السفر للمشاركة في «باريس جراند سلام».
وضمت القائمة 6 أفراد، منهم 4 لاعبين ولاعبتان، وهم جورام أرام «وزن تحت 66 كجم»، وتلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم«، وميثاء النيادي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو التان «وزن تحت 57 كجم»، بجانب المدرب فيكتور.

الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
بلجيكا
باريس
فرنسا
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©