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الموارد البشرية والمهام الخاصة يُحلِّقان بطائرة شرطة أبوظبي

الموارد البشرية والمهام الخاصة يُحلِّقان بطائرة شرطة أبوظبي
25 يناير 2023 09:57

أبوظبي (الاتحاد)


تُوج قطاع الموارد البشرية «رجال»، وقطاع المهام الخاصة «سيدات» بالمراكز الأولى، في بطولتي كرة الطائرة، ضمن درع القائد العام للتفوق الرياضي للألعاب الرياضية موسم 2022-2023، والتي نظمهما مركز التربية الرياضية الشرطية في جامعة زايد بأبوظبي.
وحصل قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني بالنسبة لبطولة الرجال، فيما حاز قطاع المهام الخاصة المركز الثالث، وبالنسبة للسيدات حصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثالث.

 

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وكرم العميد عثمان حاجي خوري، مدير إدارة البعثات بشرطة أبوظبي، الفرق الفائزة رجال، مشيداً بالمستويات المتميزة في البطولة، والروح العالية التي سادت كل الفرق على مدار البطولة، متمنياً كل التوفيق لجميع المشاركين في البطولات المقبلة.
كما كرم العميد خميس راشد الكعبي، مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، الفرق المتوجة للسيدات بالمراكز الأولى، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية وتطويرها، بتخصيص بطولات رياضية متنوعة بين صفوف المنتسبات، وتم تسليم درعين لجامعة زايد وجوائز لأفضل اللاعبين واللاعبات في البطولتين التي شهدت تنافساً كبيراً، وأبرزت المستويات والمهارات الرياضية المتميزة لمختلف المشاركين.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
جامعة زايد بأبوظبي
الكرة الطائرة
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