دورانت «إعادة تقييم»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن فريق بروكلين نتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن نجمه كيفن دورانت الذي يعاني من التواء في أربطة ركبته اليمنى منذ 8 الشهر الحالي، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين إضافيين.

وكتب نتس، صاحب المركز الرابع في المنطقة الشرقية مع 29 فوزاً مقابل 17 هزيمة، عبر صفحته الرسمية على تويتر «الطبيب الدكتور رايلي وليامس الثالث سعيد للغاية من استمرار تعافي كيفن دورانت، والذي يتحسن بشكل جيد، كما هو متوقع».

وخلص نتس إلى أن دورانت «34 عاماً» سيعمل على «تقوية ركبته، وسيبدأ في الجري مرة أخرى هذا الأسبوع، وسيشارك في بعض مراحل التدريب، وسيعاد تقييمه في غضون أسبوعين».

وكان دورانت أصيب في فوز فريقه على ميامي هيث بفارق نقطة 102-101 قبل 16 يوماً، بعدما تعرض لالتواء في ركبته اليمنى تحت ثقل جيمي باتلر الذي سقط عليه عن غير قصد.

وتألق دورانت «34 عاماً»، والذي اختير لخوض مباراة «أول ستار» 12 مرة، هذا الموسم حيث بلغ معدله في 39 مباراة خاضها قبل تعرضه للإصابة 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة، ما كان سيؤهله للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الموسم العادي، والتي سبق له أن فاز بها عام 2014.

كما أسهم أداء دورانت في إعادة نتس إلى سكة الانتصارات بعد بداية موسم كارثية، حيث فاز في 18 من آخر 20 مباراة له بقيادة نجمه.

غير أن نتائج نتس تراجعت بعد إصابة دورانت، حيث لعب 6 مباريات وخسر في الأربع الاولى، قبل أن يحمل النجم الآخر كايري إرفينج فريقه على كاهليه ليسجل توالياً 48 و38 نقطة في الفوز على يوتا جاز وجولدن ستايت ووريرز.