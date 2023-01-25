«صاروخ كيميش» ينقذ البايرن!

ميونيخ (أ ف ب)



أنقذ يوزوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب من خسارة وشيكة، ومنحه التعادل أمام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90، وذلك ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 36 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن لايبزج المتقدم للمركز الثاني «موقتاً»، بفوزه الكبير على شالكه 6-1.

في حين يتواجه آينتراخت فرانكفورت «الثالث» مع فرايبورج «الخامس» مع 30 نقطة لكل منهما، ويلعب أونيون برلين الرابع بالرصيد ذاته أيضاً مع فيردر بريمن «الأربعاء».

ويحتل كولن المركز العاشر مع 21 نقطة.

وسجّل الدولي التونسي إلياس السخيري الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر هدف السبق لكولن في الدقيقة الرابعة،

وبعد ضغط كبير، سجل كيميش هدف التعادل لبطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة «90».

وفشل العملاق البافاري للمباراة الثانية توالياً منذ استئناف مباريات الدوري الألماني عقب انتهاء العطلة الشتوية التي تلت منافسات مونديال 2022، في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في المرحلة السابقة أمام لايبزج بالنتيجة ذاتها.

وخاض البايرن اللقاء من دون عدد من نجومه في مقدمهم الحارس المخضرم مانويل نوير الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، إضافة الى السنغالي ساديو ماني والفرنسي لوكاس هيرنانديز.

وباغت كولن خصمه القوي بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر اللقاء بعد «معمعة» داخل المنطقة البافارية، إثر ركلة ركنية، فضرب جوليان شابو الكرة برأسه لتصل إلى قدمي السخيري الذي تابعها داخل المرمى.

واستحوذ البايرن على الكرة بنسبة 80 في المئة بحثاً عن إدراك التعادل، ألا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، قبل أن ينقذه الدولي كيميش بتسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة «90».

وتقدم لايبزج إلى المركز الثاني موقتاً بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1، وتألق لاعب الوسط الإسباني داني أولمو في صفوف لايبزج بتسجيله هدفًا «83» وتمريره كرتين حاسمتين، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين «7 و44»، بنجامين هنريش «15»، تيمو فيرنر «45+2»، والدنماركي يوسف بولسن «89»، فيما سجل هدف شالكه الوحيد الياباني سويشيرو كوزوكي «56».

ولم يخسر لايبزج في مبارياته الـ 15 الأخيرة في جميع المسابقات، وتحديداً منذ 22 سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.

افتتح سيلفا التسجيل بعد سبع دقائق، بعدما تجاهل زميله فيرنر المنفرد والعائد إلى التشكيلة الأساسية، بعد غيابه بسبب الإصابة التي أبعدته أيضاً عن مونديال قطر نهاية العام الماضي، في هجمة مرتدة للايبزج، قبل ان يسدّد كرة بعيدة في المرمى.

وسجّل الضيوف مجدداً من هجمة مرتدة بعد ثماني دقائق، بفضل تمريرة أولمو إلى هنريش وسط مساحات فارغة كبيرة.

وكاد أولمو يسجّل بنفسه بعد تسديدة قوية أبعدها حارس شالكه أليكس شوولو قبل ان يتابعها سيلفا بسهولة داخل المرمى «44».

وسجل فيرنر الهدف الرابع لفريقه في الوقت بدل عن الضائع من الشوط الأول، بعدما تابع عرضية أولمو «45+2».

وقوبل شالكه متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط والمهدد بالهبوط بصيحات الاستهجان من جماهيره مع دخوله الى غرفة تبديل الملابس.

وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف الشرف بفضل كوزوكي في مستهل الشوط الثاني «56».

إلا أن لايبزج سرعان ما أكد قبضته على المباراة بهدفين عبر أولمو «83» وبولسن «89».

وحقّق فولفسبورج فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه هرتا برلين 5-صفر، وواصل فولفسبورج سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز السادس برصيد 29، فيما بقي هوفنهايم في المركز السابع عشر بـ 14 نقطة.

كما انتزع هوفنهايم تعادلا قاتلاً أمام شتوتجارت 2-2، ويحتل هوفنهايم المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، فيما يقبع شتوتجارت في المركز الرابع عشر بـ 16.