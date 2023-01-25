نيوكاسل يطارد «الكبير» منذ 68 عاماً!



لندن (أ ف ب)

وضع نيوكاسل قدماً في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ساوثهامبتون 1-صفر، في ذهاب الدور نصف النهائي، وسجّل نيوكاسل هدف الفوز في الدقيقة 73 عن طريق البرازيلي جويلنتون.

وأعتقد ساوثهامبتون أنّه أدرك التعادل، بعدها بدقيقتين عن طريق أدام أرمسترونج، إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد «الفار» الهدف بداعي لمسة يد «75».

وشهدت المباراة طرد قلب دفاع ساوثهامبتون الكرواتي دويي كاليتا- كار بعد نيله بطاقتين صفراويين «86»، وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

وقام نيوكاسل بسلسلة تعاقدات لرفد صفوفه، وتمكن هذا الموسم من المنافسة بقوة حيث يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر وست نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

وأنهى نيوكاسل، الساعي للتأهل إلى أوّل نهائي له منذ عام 1999، الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.

وينافس نيوكاسل بقوة للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي غاب عنها منذ موسم 1998-99.

وكان ساوثهامبتون فجّر اكبر مفاجآت كأس الرابطة، عندما أقصى مانشستر سيتي بطل إنجلترا من الدور ربع النهائي بفوزه عليه 2-صفر.

وفي حال تأكيد فوزه إياباً، سيقابل نيوكاسل الفائز بين نونتجهام فورست ومانشستر يونايتد اللذين يلتقيان ذهاباً الأربعاء.

ويطمح نيوكاسل إلى أن يحرز لقبه الأول «الكبير»، منذ قرابة 68 عاماً، عندما تُوج بلقب كأس إنجلترا عام 1955.