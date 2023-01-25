ميلان.. «بطل من ورق»!

روما (أ ف ب)



أسدى لاتسيو خدمة لنابولي المتصدر، بفوزه على أبرز مطارديه ضيفه ميلان 4-صفر، وذلك في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو الذي عزز حظوظه بمقعد أوروبي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الإنتر الرابع الذي خسر أمام إمبولي صفر-1.

وتأخر نادي العاصمة بفارق نقطة عن ميلان الثاني الذي أصبح بدوره يتخلف بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه، بعد اثنين بقيادة الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي سُمي الملعب تيمناً به بعد وفاته في 2020، بعدما قاده الى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990.

ويمر ميلان، حامل اللقب، بفترة سيئة إذ لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، فخسر في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام غريمه الإنتر في الرياض، وقبلها خرج من ثمن نهائي الكأس بخسارته أمام تورينو صفر-1 مطلع العام الحالي، فيما سقط في فخ التعادل أمام روما وليتشي بالنتيجة ذاتها 2-2 في المرحلتين السابقتين في الـ «سيري أ»، قبل الخسارة أمام لاتسيو.

وبخلاف «الروسونيري»، يتألق لاتسيو الذي يفتقد لخدمات نجمه المصاب تشيرو إيموبيلي صاحب 7 أهداف حتى الشهر المقبل، في الفترة الأخيرة، حيث لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الأربع الأخيرة، وتعادل مع إمبولي 2-2 وفاز على ساسوولو 2-صفر في الدوري، قبل أن يقصي بولونيا من ثمن نهائي الكأس بفوزه عليه بهدف نظيف وثم ميلان.

ولم يشفع لفريق «الروسونيري» فوزه بمباراتي الذهاب والإياب في الدوري الموسم الماضي على لاتسيو 2-صفر و2-1، ليتعرض لخسارته الثالثة هذا الموسم.

ورغم غياب إيموبيلي، إلا أن نادي العاصمة اعتمد على ماتيا زاكانيي الذي كان على الموعد، فسجل هدفاً ورفع رصيده إلى 8، في حين اعتمد ميلان على أفضل هدافين في صفوفه البرتغالي رافايل لياو «8»، والمخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو «5».