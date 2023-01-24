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34 مشاركاً في سباق الخيل العربي بمهرجان الظفرة

34 مشاركاً في سباق الخيل العربي بمهرجان الظفرة
25 يناير 2023 00:35

الظفرة (وام)

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شهد ختام مهرجان الظفرة مشاركة واسعة في بطولة سباق الخيل العربي الأصيل ضمن المسابقات والفعاليات المصاحبة للدورة الـ16، التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وسجلت البطولة مشاركة 34 متسابقاً تنافسوا ضمن 3 أشواط «شوط الظفرة الرئيسي، الشوط المفتوح، شوط المبتدئين»، وذلك في ميدان مدينة زايد لسباقات الخيول بمنطقة الظفرة.
وأسفرت نتائج شوط الظفرة الرئيسي 1700 متر، عن فوز الجواد «الغربي» لسيف عشير المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «مروح الغربية» لعبيد علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث «زينهم» لسيف عشير المزروعي.
وأظهرت النتائج في الشوط المفتوح 1400 متر، فوز «الغازي» لمالكه أحمد محمد فن المحيربي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «بيور بينونة» لسهيل علي المزروعي، وفي المركز الثالث «أي اف العريق» لسيف عشير المزروعي.
وفي شوط المبتدئين 1200 متر، ذهب المركز الأول إلى «ميمون» لسيف بن عشير المزروعي، والمركز الثاني «أهازيج» لسيف بن عشير المزروعي، والمركز الثالث الخيل «شامخ الثاني» لسيف محمد فن المحيربي.
وتهدف بطولة سباق الخيل العربي الأصيل إلى دعم مُلاك الخيول العربية الأصيلة وتشجيعهم على التوسع في التربية والإنتاج واقتناء السلالات الأصيلة، وتعزيز المسابقات التراثية وتطويرها وتنميتها وحث الأجيال الناشئة على ممارسة رياضة ركوب الخيل.

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الخيول العربية الأصيلة
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