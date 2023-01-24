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برعاية محمد الشرقي.. بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية تنطلق في فبراير

برعاية محمد الشرقي.. بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية تنطلق في فبراير
24 يناير 2023 19:11

 
الفجيرة (وام)

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برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، بإشراف نادي الفجيرة للرماية، بمشاركة أكثر من 400 متنافس من 40 دولة من مختلف دول العالم.
تقام البطولة في نسختها الأولى من 6 إلى 11 فبراير المقبل، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة في رياضة رماية الأطباق «السبورتينج»، وتقام في وسط الطبيعة الجبلية لإمارة الفجيرة، حيث تتضمن أربع فئات هي المفتوحة، والكبار، والناشئين، والنساء.
وسيتم منح الفائزين جوائز يبلغ مجموعها أكثر من مليون درهم للفئات الأساسية وجوائز إضافية قيمة للفائزين في الفعاليات المصاحبة للبطولة.

الرماية
الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
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