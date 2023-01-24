جامعة الشارقة تطلق الماراثون المفتوح

الشارقة (وام)



نظمت جامعة الشارقة ماراثون الـ 25 المفتوح للمجتمع الجامعي والمحلي؛ بهدف نشر الوعي بأهمية الرياضة في حياة الإنسان والفوائد التي تعود على صحة الإنسان الذهنية والنفسية والجسدية، وإبراز دور الرياضة في الوقاية من العديد من الأمراض، والمحافظة على صحة الإنسان في مختلف مراحل الحياة.

حضر إطلاق الماراثون الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والأفرع، وماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، وصلاح طاهر العامري، رئيس قسم النشاط الرياضي بالعمادة، بمشاركة عدد كبير من أسرة جامعة الشارقة، وطلبة عدد من المدارس في إمارة الشارقة وأفراد المجتمع.

وتضمن الماراثون 5 فئات، وهي: فئة ذوي الهمم على الكراسي المستخدمة يدوياً لمسافة 1000متر، وفئة النساء من جميع الأعمار مع الأطفال حتى عمر 15 سنة لمسافة 1100 متر، وفئة الرجال 50 سنة وما فوق لمسافة 2000 متر، وفئة الرجال من 31 حتى 49 سنة لمسافة 2500 متر، وفئة الشباب من 16 حتى 30 سنة لمسافة 3000 متر.