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الرياضي

«المحترفين» تعلن الفائزين في «الجولة 13»

«المحترفين» تعلن الفائزين في «الجولة 13»
24 يناير 2023 18:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثالثة عشرة، لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة لموسم 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف الشارقة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة عجمان، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد الوحدة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل شباب الأهلي على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
الشارقة
عجمان
الوحدة
شباب الأهلي
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