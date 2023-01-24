«الطقس» يؤجل كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور يومين



مصطفى الديب (أبوظبي)



قرر نادي أبوظبي للصقارين تمديد منافسات النسخة العاشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور إلى الأحد المقبل، على أن يتم إيقاف المنافسات اليوم وغداً، بسبب الأحوال الجوية، وعدم ملاءمة الطقس لإقامة الأشواط.

وتواصلت منافسات البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بإقامة 8 أشواط، أربعة منها لنهائيات فئة العامة، ومثلها لنهائيات فئة «الخليجيين» أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الأشواط الثمانية إثارة كبيرة، في ظل رغبة الجميع في حصد اللقب الغالي.

وأسفرت منافسات أشواط العامة عن فوز «إنتاج» لأحمد خلف بالجافلة المنصوري، بذهبية الشوط النهائي للحر - فرخ فئة العامة، وتبعه ختال لحمد أحمد بن مجرن، و«15» لسلطان فلاح القحطاني.

وحلق الصقر «موفق» لحمد أحمد بن مجرن بذهبية الشوط النهائي للحر - جرناس فئة العامة، وتبعه «مرموق الصغير» لحميد محمد سعيد الطاير، و«اتش 52» لحمد أحمد بن مجرن.

وتُوج «إس اتش 13» لنواف محمد المطروشي، بلقب شوط الـ «شاهين - فرخ» فئة العامة، وتبعه «مخروش» لأحمد خلف بالجافلة المنصوري، و«زيرو زيرو 2» لعمران فالح النعيمي، واختتمت أشواط العامة بإقامة الشوط النهائي لـ «شاهين - جرناس»، وتُوج بلقبه الصقر «عفريت» لخالد جمعة خادم الهاملي، وتبعه «الحاسم» لعمران فالح النعيمي، و«عناد» لسعيد هلال بن طراف.

وفي الأشواط النهائية لفئة «الخليجيين» أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حلق «مطفوق» لمحمد خباب مجرن النعيمي بالميدالية الذهبية للشوط النهائي للحر - فرخ، وحل ثانياً «الشهم» لعبد العزيز بن فهد الموسى، وجاء ثالثاً «مهدي» لحمد عبدالله العرجاني، وحلق بذهبية الشوط النهائي للحر - جرناس «عيناوي» لبرغش بن محمد المنصوري، وحل ثانياً «الصداوي» لسلطان بن عبد الله المطيري، وثالثاً «ذرب» لمحمد ماضي الهاجري.

وتُوج الصقر «مرهي» لمحمد عبد الله الدوسري بذهبية الشوط النهائي للشاهين - فرخ للخليجيين، وحل ثانياً «جلمود إس 48» لبدر عبد الوهاب الهاجري، وثالثاً «لزوم» لعبد الله سعيد قطيان المري.

واختتمت منافسات اليوم بإقامة الشوط النهائي للشاهين - جرناس فئة الخليجيين، والذي شهد تتويج «طوفان» لمحمد عبد الله أحمد الهاجري بالميدالية الذهبية.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للأشواط الثمانية التي أقيمت أمس سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين.