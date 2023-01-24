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الرياضي

كارلوس بينيا يقترب من «دورينا»

كارلوس بينيا يقترب من «دورينا»
24 يناير 2023 17:26

 
الشارقة (الاتحاد)

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استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي النجم المكسيكي كارلوس بينيا، بحضور عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاحتراف، وموريس باجنيليو الوكيل المعتمد لدى «الفيفا».
ويعتبر بينيا من أشهر لاعبي المكسيك، حيث شارك في «مونديال 2014»، ولعب لأندية أشهرها جلاسجو رينجرز الأسكتلندي.
ورحب رئيس المجلس بالنجم المكسيكي الذي بصدد الالتحاق بأحد أندية الدولة، وأطلعه على الدور الذي يقوم به المجلس في الإمارة وأنديتها، وأيضاً أهم الأسس والمبادئ والمثل العليا التي تحكم الثقافة الرياضية في الإمارة.
ومن جانبه، شكر بينيا رئيس المجلس وأشاد بحفاوة الاستقبال، مبدياً إعجابه بما تملكه الإمارة من بنى تحتية مميزة على مستوى الأندية والمرافق والمنشآت.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
المكسيك
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